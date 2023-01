Cristiano Ronaldo a maintenant sa pire note FIFA en 12 ans après le transfert d’Al-Nassr

Cristiano Ronaldo est peut-être devenu l’athlète le mieux payé de tous les temps avec l’accord de 173 millions de livres sterling avec Al-Nassr, mais le dernier mouvement de transfert n’a pas beaucoup aidé le footballeur portugais en termes de classement FIFA 23. La note FIFA 23 de Ronaldo, après son déménagement en Arabie saoudite, a été réduite à son plus bas niveau en 12 ans. Un rapport publié par Sport Bible affirme que la note FIFA 23 mise à jour de l’ancien attaquant du Real Madrid est actuellement de 88.

Auparavant, les notes de Ronaldo atteignaient 98 et 99, mais sa note de base dans FIFA 23 était de 90. Cependant, EA Sports a maintenant décidé de rétrograder la note de Ronaldo. Sa toute nouvelle carte Al-Nassr restera toujours en or. Le score de dribbles du quintuple vainqueur du Ballon d’Or est passé de 84 à 81. La note d’endurance de Ronaldo est également passée de 74 à 70. Sa note globale est maintenant tombée en dessous de 90 pour la première fois depuis FIFA 11. Cependant, sa note mise à jour sera reflètent uniquement dans le mode carrière. Ronaldo avait enregistré sa pire note FIFA en 2007. Il avait alors reçu une note de 87.

Ronaldo a été dévoilé mardi en tant que joueur d’Al-Nassr en Arabie saoudite.

“Je suis si fier de prendre cette grande décision dans ma vie. En Europe, mon travail est terminé. J’ai tout gagné et maintenant c’est un nouveau défi. Je suis reconnaissante à Al Nassr de m’avoir donné cette opportunité, non seulement pour le football mais aussi pour la jeune génération et la génération féminine. Pour moi, c’est un défi mais je me sens très heureux et très fier. J’ai eu de nombreuses opportunités en Europe, au Brésil, en Australie, aux États-Unis et même au Portugal, de nombreux clubs ont essayé de me signer, mais j’ai donné ma parole à ce club », a déclaré Ronaldo lors d’une conférence de presse avant sa présentation officielle mardi. .

Le joueur de 37 ans a rejoint Al-Nassr en tant qu’agent libre après ses retombées avec Manchester United. Ronaldo avait fustigé son ancien club Manchester United lors d’une interview explosive. Et la conséquence n’était pas surprenante. Les responsables du club de Manchester United ont décidé de résilier le contrat de Ronaldo. Il a finalement quitté l’équipe de Premier League avant son match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

