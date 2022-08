Cristiano Ronaldo a l’avenir de Manchester United malgré Liverpool Axe : Erik Ten Hag

Erik ten Hag insiste sur le fait que Cristiano Ronaldo a encore un avenir à Manchester United après que la star portugaise ait eu l’embarras d’être abandonné pour la victoire 2-1 de son équipe contre Liverpool.

United avait l’air beaucoup plus dynamique sans Ronaldo alors qu’il étourdissait Liverpool pour mettre fin à une série lamentable de deux défaites successives au début de la saison de Premier League.

Avec le vieillissement de Ronaldo réduit à une apparition de remplacement dans les dernières minutes à Old Trafford lundi, United a finalement pu déployer avec succès le plan de match agressif de Ten Hag.

A LIRE AUSSI : Open de Winston-Salem : Jack Draper bat Dominic Thiem pour atteindre les quarts de finale

Marcus Rashford, Jadon Sancho et Anthony Elanga ont formé un triumvirat offensif qui a donné à United le rythme et l’énergie qui leur manquaient lors de la défaite 2-1 contre Brighton et de l’humiliation 4-0 qui a suivi à Brentford.

Justifiant la décision de Ten Hag d’éliminer Ronaldo et déclenchant un nouveau débat sur son avenir, c’est Sancho qui a marqué le premier match de United et Rashford qui a doublé son avance.

Après avoir raté la tournée de pré-saison de United pour des «raisons familiales» au milieu des informations selon lesquelles il aurait dit au club qu’il voulait partir, Ronaldo était déjà instable à l’approche de la nouvelle saison.

L’échec de United à se qualifier pour la Ligue des champions cette saison a convaincu Ronaldo qu’il devrait quitter un club sans trophée majeur depuis 2017, donnant à Ten Hag un gros mal de tête quelques semaines seulement après son arrivée de l’Ajax.

Mais, alors que United insiste sur le fait que Ronaldo n’est pas à vendre, l’ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus s’est retrouvé dans les limbes.

Le joueur de 37 ans, qui a terminé meilleur buteur de United la saison dernière, ne semblait guère attaché au régime Ten Hag lorsqu’il a quitté Old Trafford avant le temps plein après avoir été remplacé lors d’un match amical de pré-saison contre Rayo Vallecano.

Une apparition molle de remplaçant dans la seconde moitié de la défaite de Brighton était une preuve supplémentaire d’une rupture potentielle entre le quintuple vainqueur du Ballon d’Or et son manager.

Ronaldo a joué les 90 minutes entières de la défaite de United contre Brentford, mais il a offert peu de menace offensive dans l’un des pires résultats du club de mémoire récente.

– ‘Décisions difficiles’ –

Cela a laissé Ten Hag avec une décision majeure à prendre alors qu’il réfléchissait à son équipe pour l’affrontement crucial avec Liverpool.

Laisser tomber Ronaldo puis regarder United perdre face à ses rivaux aurait exercé une pression énorme sur Ten Hag.

Mais l’entraîneur néerlandais a refusé de se laisser intimider par la situation alors qu’il était laissé de côté par Ronaldo et le défenseur anglais Harry Maguire, une décision audacieuse qui a porté ses fruits alors que United est sorti de la zone de relégation avec sa première victoire cette saison.

Maintenant, United a gagné de manière impressionnante sans Ronaldo – le renvoyant sûrement sur le banc dans un avenir immédiat – il pourrait y avoir un nouvel élan de la part de l’attaquant et de son agent Jorge Mendes pour forcer un transfert.

Il est difficile d’imaginer que Ronaldo puisse s’adapter à la philosophie du rythme élevé de Ten Hag au crépuscule de sa carrière.

Mais, publiquement du moins, Ten Hag est convaincu que Ronaldo a un rôle à jouer dans ses plans.

“Je pense qu’il peut. Dans toute sa carrière, il l’a fait sous plusieurs managers, dans plusieurs styles et systèmes. Il a toujours performé alors pourquoi ne peut-il pas faire ça ? Son âge n’est pas un problème », a déclaré Ten Hag après le match contre Liverpool.

«Nous avons une équipe et nous avons une façon de jouer, un style et un plan de match. Vous regardez quelle est la meilleure approche du jeu. Aujourd’hui, c’était ces joueurs-là, samedi, ça pourrait être différent.

A LIRE AUSSI : “Cela fait quatre ans que je ne détiens plus de titre individuel et cela fait quatre ans de trop”, estime Alexa Bliss

En l’absence de Ronaldo, l’attitude provocante de United contre Liverpool a fourni le modèle pour l’ère Ten Hag.

La nouvelle recrue Casemiro, recrutée au Real Madrid, incarne cet esprit et Ten Hag veut voir la même chose de Ronaldo.

“Nous parlions de leadership, aujourd’hui nous avions du leadership sur le terrain, il en est un aussi”, a déclaré Ten Hag à propos de Casemiro.

“Ronaldo l’a, donc vous en avez besoin et c’est comme un guide pour les jeunes joueurs qui n’ont pas remporté les trophées.”

Pressé sur l’avenir de Ronaldo et Maguire, Ten Hag a ajouté: “Je n’ai pas besoin de mentionner Harry Maguire et Ronaldo, ce sont des joueurs incroyables et ils joueront un rôle dans l’avenir, à court (terme) également.

“C’est toujours difficile (de les laisser de côté) mais j’ai des décisions à prendre.”

Reste à savoir si cette branche d’olivier est suffisante pour empêcher le dilemme de Ronaldo de faire dérailler la révolution unie de Ten Hag.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici