Cristiano Ronaldo a gagné plus que Lionel Messi pour une publicité Louis Vuitton record

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont pris d’assaut Internet avant la Coupe du Monde de la FIFA 2022 avec leur photo emblématique. La photo, qui faisait partie d’une campagne Louis Vuitton, montrait Ronaldo et Messi jouant aux échecs. Maintenant, il est rapporté que Ronaldo a réussi à prendre le dessus sur le skipper argentin en termes d’argent tiré de la publicité. Ronaldo aurait facturé 2 millions de dollars pour le poste de marque. Messi, en revanche, aurait facturé 1,7 million de dollars.

Les deux footballeurs ont partagé la photo emblématique sur leurs pages de médias sociaux le 19 novembre. La publication de Lionel Messi a jusqu’à présent recueilli plus de 32 millions de likes sur Instagram. La publication de Ronaldo, en revanche, a été appréciée par plus de 42 millions d’utilisateurs d’Instagram. Le message de l’ancien attaquant de Manchester United s’est également avéré être le troisième message le plus apprécié sur Instagram.

La photo dont on parle beaucoup a été prise par la célèbre photographe portraitiste Annie Leibovitz.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont disputé la Coupe du Monde de la FIFA pour la dernière fois au Qatar. Les fans de football avaient désespérément voulu assister à la bataille entre les deux grands lors de la Coupe du monde au Qatar. Cependant, cela ne s’est pas produit en réalité après que le Portugal a subi une sortie prématurée du tournoi.

Mais un rapport récent publié par Marca a affirmé que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi devraient à nouveau s’affronter. Le rapport suggère que le Paris Saint-Germain (PSG) devrait se rendre en Arabie saoudite pour jouer un match amical contre un onze combiné des équipes Al Hilal et Al-Nassr FC. Le match devrait se jouer le 19 janvier.

Cristiano Ronaldo est récemment devenu le footballeur le mieux payé de l’histoire du sport après avoir signé un contrat lucratif avec le club saoudien Al-Nassr FC. On s’attend maintenant à ce que Ronaldo gagne 200 millions de dollars par an. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a quitté son ancien club Manchester United avant la rencontre d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Portugal.

Lionel Messi, en revanche, prolongerait son contrat avec le PSG. Le joueur de 35 ans devrait rencontrer les responsables du club parisien avant de signer le nouveau contrat.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici