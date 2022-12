Cristiano Ronaldo a été mis sur le banc de touche lors de la Coupe du monde de football et les fans de football ont été remplacés par des mèmes

Cristiano Ronaldo n’est pas dans le onze de départ du match du Portugal contre la Suisse, mardi en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Cela est arrivé après que son entraîneur ait exprimé sa frustration face à l’attitude de son capitaine d’équipe lors du dernier match. Gonçalo Ramos, qui joue pour le club portugais de Benfica, débute à la place de Ronaldo au stade Lusail. L’entraîneur du Portugal, Fernando Santos, a déclaré que sa décision de laisser Cristiano Ronaldo hors de son équipe pour le triomphe 6-1 de mardi contre la Suisse en huitièmes de finale de la Coupe du monde avait été “stratégique et rien de plus”.

Alors que beaucoup étaient déçus par cette décision car cela indiquait le déclin du joueur, nombreux étaient ceux qui se sont tournés vers Twitter et ont partagé des mèmes sur le même sujet. Regarde:

Les entraîneurs de football sont si puissants. L’entraîneur du Portugal n’aimait pas le comportement de Ronaldo, alors il a mis sur le banc la personne la plus populaire de la planète. Au cricket, si l’entraîneur n’aime pas le comportement du capitaine, il se fait virer. – Sagar (@sagarcasm) 7 décembre 2022

Pendant ce temps, lors d’une conversation avec l’AFP, Santos a déclaré: “J’ai dit que c’était fermé et c’était fermé. Cristiano Ronaldo est l’un des meilleurs joueurs au monde à jouer professionnellement et en tant que capitaine… nous devons donc penser à cette équipe collectivement.” Lorsqu’on lui a demandé si c’était la décision la plus difficile de sa carrière de laisser de côté Ronaldo, Santos a déclaré “J’ai une relation très étroite que j’ai toujours eue, je le connais depuis qu’il a 19 ans au Sporting, puis pendant des années ici dans l’équipe nationale.”

“Ronaldo et moi ne confondons jamais l’aspect humain et personnel avec la relation entraîneur et joueur. C’est un joueur très important à avoir dans l’équipe”, a-t-il déclaré.

