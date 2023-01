Cristiano Ronaldo a du mal à trouver un chef personnel malgré l’offre de 4,5 lakh par mois

Cristiano Ronaldo a fait la une des journaux depuis son passage choc à la Saudi Pro League en décembre 2022. Ronaldo a encore beaucoup à offrir et vise peut-être à jouer encore quelques années. Cependant, il semble que Ronaldo et sa partenaire Georgina Rodriguez se préparent à la vie après le football. Maintenant, un rapport récent de MailOnline suggère que le joueur de 37 ans a du mal à trouver un chef personnel pour sa maison de retraite au Portugal.

Le quintuple Ballon d’Or est à la recherche d’un chef capable de cuisiner à la fois des plats portugais et des spécialités internationales comme des sushis dans son nouveau manoir. Selon certaines informations, Ronaldo serait prêt à payer jusqu’à 4 500 £ par mois (environ 4,5 lakh) au chef embauché. Cependant, Ronaldo n’a pas été en mesure de trouver un candidat approprié pour le poste malgré un salaire élevé.

Surnommé sa “maison pour toujours”, Cristiano Ronaldo construit un grand manoir d’une valeur de 17 millions de livres sterling à Quinta da Marinha au Portugal.

Le manoir, qui doit être terminé en juin, sera la principale résidence familiale de Ronaldo une fois qu’il aura raccroché les crampons, a rapporté MailOnline.

Cristiano Ronaldo a été vu pour la dernière fois lors du match amical à succès entre le Saudi All-Star XI et le Paris Saint-Germain. Ronaldo était le capitaine du Saudi All-Star XI, composé de joueurs d’Al-Nassr et d’Al-Hilal. De plus, ce match était peut-être la dernière rencontre de Lionel Messi et Ronaldo car les deux sont du mauvais côté des années 30. Le match lui-même était un festival de buts. Ronaldo a même reculé les années en marquant deux buts. Mais le PSG a finalement remporté l’affaire du meilleur score 5-4. Bien que l’ancien attaquant de Manchester United n’ait pas pu propulser son équipe vers la victoire, il se réjouira de sa performance alors qu’il se prépare à faire sa première apparition en compétition pour Al Nassr dimanche.

Cristiano Ronaldo a récemment conclu un transfert très médiatisé à Al-Nassr dans le cadre d’un accord d’une valeur de 200 millions de dollars. Cet accord historique le verra jouer pour l’équipe saoudienne jusqu’en juin 2025.

La star portugaise vise un nouveau départ après ses retombées avec Manchester United et une désastreuse campagne de Coupe du Monde de la FIFA. Le dernier chapitre de l’illustre carrière de Ronaldo survient quelques semaines après la sortie du quart de finale du Portugal à la Coupe du monde au Qatar, où l’Argentine de Lionel Messi a terminé en tant que champion éventuel.

