Cristiano Ronaldo a dépensé 55 millions de livres sterling pour un achat de luxe qu’aucun autre footballeur ne peut égaler

Peu de joueurs peuvent égaler Cristiano Ronaldo sur le terrain et il semble que la même chose s’applique en dehors.

La star portugaise bénéficie d’un style de vie somptueux en Arabie Saoudite avec sa partenaire Georgina Rodriguez et leurs six enfants.

4 Cristiano Ronaldo et sa partenaire Georgina Rodriguez profitent de la grande vie Crédit : @cristiano Instagram

L’homme de 39 ans possède une sélection de voitures élégantes et anciennes, plusieurs maisons et a correctement planifié sa vie après le football avec un éventail d’entreprises passionnantes.

Et c’est avant son énorme salaire de 173 millions de livres sterling par an du club Al Nassr, avec une valeur nette estimée à environ 550 millions de livres sterling.

Sa vie professionnelle bien remplie signifie que la gestion de son temps est de la plus haute importance et avec des intérêts commerciaux parcourant le monde, Ronaldo doit s’assurer d’être disponible rapidement.

L’achat par Ronaldo d’un jet privé lui permet, à lui et à sa famille, de parcourir le monde en toute discrétion tout en gagnant du temps.

Son acquisition d’un Gulfstream G650 haut de gamme pour 55 M£ permet à la star d’arriver à destination de la meilleure des manières.

Le Gulfstream G650, introduit en mars 2008, est considéré comme le jet privé le plus performant de sa catégorie.

L’avion peut accueillir jusqu’à 19 passagers et parcourir 7 500 milles marins, ce qui lui permet de se rendre vers des destinations telles que Lisbonne, Londres ou Los Angeles sans avoir besoin de faire le plein.

Et il y a de quoi divertir tout le monde à bord grâce à une multitude de fonctionnalités clés.

Le G650 dispose de 16 fenêtres ovales emblématiques et d’un habitacle silencieux avec système d’air frais. Il y a aussi une cuisine pour préparer des repas et des boissons et un four, un micro-ondes, un refroidisseur et une cafetière.

Il y a beaucoup d’espace à bord pour les bagages et le rangement, tandis que les sièges en cuir confortables se transforment en lits plats.

4 Rodriguez et Ronaldo utilisent leur luxueux jet privé pour voyager à travers le monde Crédit : Instagram

4 Ronaldo et sa famille évitent les foules en volant en privé dans un avion de 55 millions de livres sterling Crédit : georginagio

La cabine peut accueillir jusqu’à dix personnes et dispose de trois espaces de vie. Les tables extensibles permettent à la cabine de se transformer en salle de conférence pour ces réunions très importantes.

Un système de divertissement et un spectacle aérien avec un téléphone satellite et une connexion Wi-Fi sont également disponibles.

Le jet offre tout ce dont Ronaldo pourrait avoir besoin pour remplir ses obligations dans un calendrier souvent chargé.

Cristiano Ronaldo surpris par Georgina Rodriguez alors qu’une vidéo Instagram montre sa réaction au cadeau de Noël d’une Rolls Royce de 250 000 £ et qui s’ajoute à une collection de voitures qui vaut déjà des millions

Même si tous les joueurs de haut niveau ne peuvent pas se permettre le luxe d’un jet privé de ce type, les exploits de Ronaldo au fil des années lui ont permis de profiter du luxe de la vie tout en continuant à faire des vagues dans le monde du football et des affaires.

Cela offre également à la star une discrétion qui fait souvent défaut dans les aéroports de passagers, rendant ainsi son arrivée dans les terminaux privés une expérience plus fluide et sans interaction avec des hordes de fans en adoration.

Le rival de longue date de Ronaldo, Lionel Messi, utilise également un jet privé, tout comme des stars telles que David Beckham.

Cependant, aucun des éléments mentionnés ci-dessus ne peut égaler le coût de l’avion de Ronaldo.

4 Rodriguez a partagé diverses photos du gros investissement des couples Crédit : georginagio

Messi possède un Embraer Legacy 650 dont la valeur est estimée à environ 30 millions de livres sterling.

Beckham, quant à lui, voyage à bord d’un Bombardier Challenger 350 d’une valeur marchande de 20 millions de livres sterling.

Le prix moyen d’un avion à réaction se situe à environ 4,2 millions de livres sterling, ce qui éclipse l’achat haut de gamme de 55 millions de livres sterling de Ronaldo.

Il existe également des coûts cachés liés à la possession d’un avion à réaction, tels que la maintenance et les frais d’aéroport, qui coûtent entre 600 000 et 3 millions de livres sterling par an.