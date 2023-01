Cristiano Ronaldo a affirmé que Xavi n’était pas pertinent après le déménagement du Qatar et a dit à Piers Morgan qu’il ne poursuivrait pas les millions d’Arabie saoudite avant de signer l’accord méga-argent d’Al Nassr

Les commentaires précédents de Cristiano Ronaldo sur le fait de jouer au Moyen-Orient sont revenus le mordre après sa signature pour le club saoudien d’Al-Nassr.

Les opinions passées de la superstar portugaise deviennent virales après avoir signé un méga contrat pour devenir l’athlète le mieux payé de l’histoire.

Instagram : Cristiano Ronaldo a terminé son déménagement en Arabie saoudite et les fans soulignent ses commentaires passés sur le fait de jouer au Moyen-Orient

Ronaldo a mis fin à sa recherche d’un nouveau club en rejoignant Al-Nassr dans le cadre d’un accord d’une valeur stupéfiante de 177 millions de livres sterling par an – éclipsant les salaires de Lionel Messi et Neymar et d’autres stars du sport dans le monde entier.

Beaucoup auraient été laissés perplexes par la nouvelle, l’homme de 37 ans insistant seulement plus tôt ce mois-ci sur le fait que les informations selon lesquelles il était sur le point de rejoindre la partie saoudienne n’étaient “pas vraies”.

Cela a peut-être été le cas lorsqu’il a été interrogé sur son avenir pendant la Coupe du monde, mais il semble que l’attrait de cet énorme chèque de paie était trop beau pour être refusé.

Dommage que, selon les propres calculs de Ronado, le transfert le rende désormais hors de propos.

Trop sévère? Eh bien, c’était son opinion sur la légende barcelonaise Xavi après son déménagement au Qatar en 2015.

Toujours au Real Madrid à l’époque, Ronaldo a déclaré à propos de son rival du Nou Camp : “Pourquoi est-ce que je me soucierais de ce que dit Xavi ?

“Xavi joue au Qatar, ou il en avait l’habitude, je ne sais pas. Il n’a aucune pertinence », a-t-il déclaré, avec ce qui ne peut être décrit que comme un sourire narquois sur le visage.

“Que voulez-vous que je vous dise?”

CR7 répondait à la question d’un journaliste sur Xavi, après que l’Espagnol ait déclaré à la presse que l’ancien coéquipier du Barca Lionel Messi était le meilleur joueur du monde, Ronaldo affirmant que son opinion n’avait plus d’importance après avoir signé pour l’équipe qatarie d’Al Sadd.

Mais maintenant, il se retrouve aussi au Moyen-Orient, et beaucoup le suggèrent marque le début de la fin de sa carrière alors qu’il quitte le football européen après 20 ans au sommet.

Mais ce n’est pas la seule contradiction que les fans ont découverte depuis l’annonce du changement saoudien de Ronaldo.

Au cours de son interview explosive avec Piers Morgan plus tôt cette année, qui a conduit à sa sortie amère de Manchester United, Ronaldo a rejeté l’idée de prendre l’argent et de déménager en Asie occidentale.

Ça a bien vieilli.

TalkTV Certains des commentaires de Ronaldo dans sa conversation avec Morgan n’ont pas bien vieilli

Morgan a dit à Ronaldo à propos de son prochain coup : « Vous voulez continuer à jouer au plus haut niveau. Vous voulez jouer au football en Ligue des champions, vous voulez battre des records.

“Encore une fois, cela revient à mon instinct à votre sujet, que si ce n’était qu’une question d’argent, vous seriez en Arabie Saoudite à gagner la rançon d’un roi. Mais ce n’est pas ce qui vous motive. Vous voulez rester au sommet.

Ronaldo a répondu : « Exactement.

“Parce que je crois toujours que je peux marquer beaucoup, beaucoup de buts et aider l’équipe. Je crois toujours que je suis bon et capable d’aider l’équipe nationale.

Moins de deux mois plus tard, CR7 a signé un contrat de deux ans avec Al Nassr, affirmant qu’il était “impatient de découvrir une nouvelle ligue de football dans un autre pays”.

Il a également ajouté que la vision du club saoudien était “très inspirante”.

Getty Les dernières années de la carrière de Ronaldo ne se sont pas déroulées comme prévu, mais bien qu’il ait apparemment renoncé à jouer à nouveau en Ligue des champions, il gagnera un joli centime.

En 2015, lors d’une conversation avec l’animateur de l’émission télévisée Jonathan Ross, Ronaldo a également déclaré qu’il ne se voyait pas déménager au Moyen-Orient parce qu’il voulait terminer sa carrière avec “dignité”.

Maladroit.

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait de déménager aux États-Unis ou ailleurs lorsqu’il vieillirait, Ronaldo a déclaré: “Dans mon esprit, je veux finir au plus haut niveau, je veux finir dignement dans un bon club.

« Ça ne veut pas dire que si tu vas aux États-Unis, au Qatar ou à Dubaï, ce n’est pas bien, mais je ne me vois pas… »

Ross a demandé: “Tu ne voudrais pas ça pour toi?”

Ronaldo a répondu: “Non.”

On se demande ce qui lui a fait changer d’avis…