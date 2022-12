Cristiano Ronaldo ’50-50′ pour affronter la Corée du Sud

L’entraîneur du Portugal, Fernando Santos, a déclaré que la disponibilité de Cristiano Ronaldo était toujours en question pour son match de clôture du Groupe H contre la Corée du Sud vendredi.

Le capitaine du Portugal a raté l’entraînement mercredi et est resté au gymnase pour faire de la récupération et des exercices spécifiques et, avec son équipe déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, il pourrait être reposé contre la Corée du Sud même s’il était en forme.

“Je pense que c’est 50-50 s’il joue ou non, nous verrons”, a déclaré Santos lors d’une conférence de presse jeudi.

“Cela dépendra si et comment il pratique aujourd’hui, si nous voyons qu’il est en bon état … il y a un plan pour s’il n’est pas disponible.”

Après des victoires contre le Ghana et l’Uruguay, le Portugal est premier du tableau des groupes avec six points et peut s’assurer la première place avec un match nul ou une victoire. La Corée du Sud a encore peu de chances de se qualifier.

Santos a confirmé que le défenseur Nuno Mendes manquera le reste de la Coupe du monde après que le joueur ait quitté le terrain en larmes contre l’Uruguay lorsqu’il s’est blessé à la cuisse.

“Malheureusement, il est absent mais par sa volonté, il restera avec nous. C’était son désir, son club a accepté, et il commencera sa convalescence ici. Son énorme désir de rester avec nous reflète l’état d’esprit de toute l’équipe.” il a dit.

Avec Mendes, Otavio et Danilo blessé, Santos a déclaré qu’il prévoyait de faire tourner une partie de son équipe en vue de garder certains joueurs frais pour leur match en huitièmes de finale.

“J’ai une confiance totale en tous mes joueurs, il me manque déjà trois joueurs, voyons les autres”, a-t-il déclaré.

“Jouer tous les quatre jours est difficile, les joueurs se fatiguent et éprouvent de la fatigue. La fatigue mène au stress et le stress mène aux blessures.

“Gagner et terminer en tête de notre groupe est crucial car nous aurons une journée supplémentaire pour récupérer les joueurs de la meilleure façon possible.”