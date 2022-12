Cristiano Ronaldo “50-50” jouera contre la Corée du Sud, déclare l’entraîneur du Portugal

Alors que le Portugal a déjà atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football en cours au Qatar, son capitaine et superstar Cristiano Ronaldo pourrait ne pas jouer contre la Corée du Sud lors du dernier match de groupe vendredi, a déclaré l’entraîneur portugais Fernando Santos à la veille du match.

“Ronaldo va s’entraîner et s’il est prêt à partir, il jouera”, a déclaré Santos lors d’une conférence de presse d’avant-match au Main Media Center d’Al Rayyan, à l’ouest de Doha, jeudi. “Je pense que c’est 50-50. Nous Je déciderai après l’avoir vu lors de notre séance d’entraînement.”

Ronaldo est l’ennemi public n ° 1 parmi les fans de football sud-coréens depuis qu’il a assisté à un match d’exhibition pour la Juventus à Séoul devant quelque 65 000 fans, rapporte Yonhap.

Santos a déclaré que toute question sur cet incident devrait être adressée à Ronaldo et à la Juventus, et a ajouté : “Je pense que Ronaldo a un grand respect pour le peuple et les joueurs sud-coréens.”

Le Portugal a battu le Ghana 3-2 puis l’Uruguay 2-0 dans le groupe H pour assurer sa place en huitièmes de finale. La Corée du Sud, quant à elle, a fait match nul et vierge avec l’Uruguay avant de s’incliner contre le Ghana 3-2. La Corée du Sud doit battre le Portugal vendredi au Education City Stadium, également à Al Rayyan, puis espérer que l’Uruguay batte le Ghana ou que les deux pays finissent par un match nul le même soir.

Santos a déclaré que le Portugal “ferait de son mieux” pour remporter le groupe, mais a également laissé entendre qu’il pourrait apporter quelques changements à la formation par rapport aux deux matches précédents. “Certains de nos joueurs souffrent de fatigue, et cela pourrait entraîner des blessures”, a déclaré Santos. . « Nous devons être prudents. Je vais réfléchir longuement à ce que sera notre formation de départ.”

Santos a déclaré que la Corée du Sud, bien qu’elle n’ait obtenu qu’un seul point lors de ses deux premiers matches, a très bien joué et qu’elle ne doit pas être prise à la légère.

“Ils sont rapides en attaque et très bien organisés en défense”, a noté Santos. “Je pense que c’est une équipe bien entraînée et bien préparée. Et nous devons aussi continuer à évoluer. J’ai une énorme confiance en notre joueurs.”

Si le Portugal remporte le Groupe H, il évitera probablement d’affronter le Brésil en huitièmes de finale. tourner autour.

Les équipes ont disputé des matches de groupe avec trois jours de repos entre les deux, et le premier match à élimination directe du Portugal aura lieu mardi prochain.

