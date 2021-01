L’actuel PDG de Qualcomm, Steve Mollenkopf, prend sa retraite et le conseil d’administration de la société a choisi à l’unanimité Cristiano Amon pour le remplacer. Mollenkopf travaille chez Qualcomm depuis 26 ans et est devenu son PDG en 2014.

Amon devrait être un visage familier pour vous si vous avez regardé des flux d’annonces téléphoniques en direct – il est souvent invité à prendre la parole lors des principales versions de téléphones alimentés par Snapdragon. Il est également le moteur de la poussée de l’entreprise vers la 5G.

Amon est en charge de l’activité semi-conducteurs de Qualcomm, qui comprend les divisions Mobile, RF Front End (modems), Automobile et Internet des objets. Il a été promu au poste de président en janvier 2018 et conservera ce rôle tout en assumant les fonctions de chef de la direction.



Steve Mollenkopf (à gauche) et Cristiano Amon (à droite)

«Steve a traversé des circonstances sans précédent au cours de son mandat, faisant face à plus de choses au cours de ses sept années en tant que PDG que la plupart des dirigeants n’en font face dans toute leur carrière», a déclaré Mark McLaughlin, président du conseil d’administration de Qualcomm. «Sous la direction de Steve, la société est restée concentrée et a créé une immense valeur pour les actionnaires, en inventant des technologies clés qui stimulent la croissance économique et améliorent la vie. Au nom de l’ensemble du conseil d’administration de Qualcomm, je tiens à remercier Steve pour la vision et le leadership qu’il a apportés au cours de ses années en tant que PDG et pour avoir dirigé ce qui, je suis convaincu, sera une transition transparente.

«Je suis honoré d’être nommé prochain PDG de Qualcomm et apprécie la confiance que Steve et le conseil d’administration ont en moi», a déclaré Amon. «Qualcomm est une entreprise incroyable. pour maintenir cette position à l’avenir.

