Cristian Muñiz s’inspire de son frère Ryan pour sa dernière œuvre d’art

Cristian Muñiz, le fils aîné de Dayanara Torres et Marc Anthony, a toujours fait preuve d’un immense talent, laissant présager un avenir prometteur. Le jeune homme de 23 ans, diplômé d’un programme d’illustration à New York l’année dernière, a déjà exposé avec succès son travail au public. Ses proches, comme sa petite amie Kylie Jane Marco et maintenant son jeune frère Ryan, ont été d’importantes sources d’inspiration pour ses œuvres d’art.

©@cris_muniz_torres Cristian Muñiz est passionné d’art et d’illustration.

Cristian a transformé ses comptes de réseaux sociaux en galeries personnelles pour partager ses œuvres. Récemment, il a présenté une illustration sur son compte Instagram, inspirée par son frère. L’aîné de Dayanara a créé son interprétation du personnage préféré de Ryan dans le célèbre manga, Dragon Ball Super.

« J’ai dessiné mon frère @ry_muniz_torres comme son personnage Dragon Ball préféré ! Hit, l’assassin de l’univers 6 ! #dragonball #illustration #dragonballsuper », a écrit Cris dans son message, présentant son dernier travail en tant qu’illustrateur.

Le talentueux artiste a posté quelques images de ce personnage arborant une tenue quasiment identique à celle de Hit, mettant en valeur la même musculature. Pourtant, plutôt que la peau violette et les traits humanoïdes limités, il s’agissait d’une représentation de Ryan, avec ses yeux bleus et sa crinière bouclée. L’illustration présentait même une boucle d’oreille sur l’oreille, reflétant l’accessoire que porte habituellement son frère.

©@cris_muniz_torres Une illustration de Cris Muñiz inspirée de son frère Ryan.

Les commentaires ont afflué, la fière mère de Cris étant la première à célébrer son travail. “Je le vois!” Dayanara a commenté. Sa petite amie Kylie a également réagi au message, tout comme Ryan, qui a apprécié. De plus, le plus jeune des frères et sœurs Muñiz Torres a fait de cette illustration sa photo de profil sur Instagram.

©@dayanarapr Dayanara est très fière de ses enfants.

Dayanara, fière du parcours de ses enfants

En novembre de l’année dernière, l’ancienne reine de beauté portoricaine s’est exprimée dans une interview avec Lo Sé Todo (WapaTV) sur le parcours professionnel de ses enfants. « Cristian est diplômé de l’université de New York et vit maintenant à Los Angeles. Il est loin, mais je le comprends parfaitement parce qu’il a étudié l’illustration et tout ce qui existe », a expliqué Dayanara, résidant actuellement à Miami.

D’un autre côté, Ryan s’est tourné vers la musique et la mode. Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, il s’est inscrit à l’Université de Santa Barbara en Californie, envisageant d’étudier l’ingénierie musicale, mais il a décidé de faire une pause. « Comme c’était le temps de la pandémie, c’était en ligne, et ça le frustrait. Il n’aimait pas ça, alors il a abandonné”, a révélé l’animateur. Si le jeune homme de 20 ans s’est également concentré sur le mannequinat, il n’a pas abandonné sa passion pour la musique. « Il continue de faire de la musique ; il l’aime toujours et continue de créer. C’est sa force car il joue de tout : batterie, basse, guitare, piano… Il adore créer. » a exprimé sa fière mère.





