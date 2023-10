Cristian Javier livre un autre joyau des séries éliminatoires alors que les Astros survivent aux Rangers lors du troisième match

ARLINGTON, Texas — Cristian Javier se tenait patiemment à l’entrée de la salle de conférence de presse du Globe Life Field. Comme d’habitude, le lanceur des Astros était impassible lorsque son receveur, Martín Maldonado, s’est approché de lui. Maldonado a souri grand, mais Javier n’a pas rendu la pareille. Ce n’est pas dans la nature du droitier de montrer ses émotions, pas même avec ses coéquipiers.

Ainsi, Maldonado a réuni son index et son majeur et les a levés vers le côté gauche du cou de Javier. Alors que Maldonado vérifiait en plaisantant le pouls de Javier, le premier souriant toujours et le second toujours pas, Maldonado a dit « tranquilo », qui signifie calme en espagnol.

« Il n’y a aucun moment trop important pour lui », a déclaré Maldonado. « Ce type, on ne voit pas de sang couler dans ses veines. C’est le gars qu’il nous faut. »

C’était peut-être son pouls lent. C’était peut-être sa capacité avérée à bousculer en octobre. C’était peut-être ses 11 swings et ratés, le plus grand nombre pour un Astro dans cette série de championnats de la Ligue américaine. Quelle que soit la recette secrète de Javier, sa magie en séries éliminatoires a encore fonctionné mercredi soir lors d’un troisième match critique que ses coéquipiers ont qualifié de « faire ou mourir ». Javier, si froid que son surnom est « El Reptil », a tenu l’offensive des Rangers à distance assez longtemps pour que les Astros prennent les devants.

La victoire 8-5 de Houston contre le Texas a réduit de moitié son déficit dans la série. Malgré cela, il y a toujours une énorme pression sur les Astros pour rattraper leur retard. Les Rangers mènent l’ALCS 2-1 avec encore deux matchs à domicile à jouer. Tout comme la saison régulière de Houston, rien dans cette situation n’est confortable. Le club ne peut pas se permettre de freiner son élan maintenant.

« Je ne pense pas à perdre 3-0 », a déclaré Dusty Baker avant sa victoire dans le troisième match.

Et maintenant, il n’aura plus à le faire.

Alors que les Astros préféreraient protéger leurs yeux des résultats de Javier en saison régulière (10-5, 4,56 ERA, 1,265 WHIP, 162 manches), ses récentes performances en séries éliminatoires ont été tout simplement spectaculaires.

L’équipe de « MLB on FOX » récapitule la victoire des Astros dans le troisième match contre les Rangers dans l’ALCS

Lors de la Classique d’automne de l’année dernière, Javier a récupéré le ballon pour le match 4 au Citizens Bank Park, les Phillies menant la série 2-1. Alors que Houston était dos au mur, Javier a répondu en lançant un coup sûr sans coup sûr lors de six cadres de blanchissage. Cette nuit-là, l’équipe des lanceurs des Astros s’est combinée pour ne pas frapper les Phillies, un changement d’élan important dans les World Series initié par le départ de Javier. La semaine dernière, alors que son club était à égalité 1-1 dans l’ALDS avec les Twins, Javier a de nouveau remis le ballon sur la route et a lancé cinq manches sans but, menant les Astros à la victoire.

Mercredi soir, au Globe Life Field, nous avons présenté la même chose de la part de l’acier El Reptil.

Javier, d’ailleurs, adore son surnom. Il a dit qu’il s’identifiait aux reptiles et que son vertébré préféré était le crocodile. Pourquoi?

« Les crocodiles semblent calmes », a déclaré Javier. « Mais lorsqu’ils entrent dans l’eau, ils peuvent devenir agressifs. »

Avoir l’air calme mais avoir un caractère destructeur sous-jacent résume également cette équipe d’Astros – lorsqu’ils sont sur la route. Nous nous attendions tous à ce que Houston soit plus performant loin du Minute Maid Park, y compris les joueurs des Astros eux-mêmes. Ils ont sauté sur Max Scherzer, qui a fait son premier départ depuis son inscription sur la liste des blessés en raison d’une blessure à l’épaule en septembre, et l’ont forcé à quitter le monticule après seulement quatre manches. De nombreux dégâts ont été causés – Scherzer a craché cinq points mérités sur cinq coups sûrs, dont un home run contre José Altuve – sur seulement 63 lancers. Ce n’était certainement pas la version de Scherzer recherchée par les Rangers, mais c’est peut-être celle à laquelle s’attendre.

José Altuve écrase un home run en solo pour prolonger l’avance des Astros sur les Rangers

Pour la troisième année consécutive et pour la troisième équipe différente, Scherzer a déçu en séries éliminatoires. Le droitier vétéran a accordé 14 points mérités au cours de ses 13 dernières manches de séries éliminatoires lancées pour les Dodgers, les Mets et, maintenant, les Rangers. Il a accordé six circuits au cours de cette période.

Les Astros se sont régalés de Scherzer le 6 septembre à Arlington, lorsqu’il a accordé sept points mérités, dont trois circuits, en seulement trois manches. La vue de sa silhouette autrefois imposante sur le monticule a été bien accueillie par Houston lors du troisième match. Si la série se prolonge suffisamment longtemps pour que le tour de Scherzer revienne, le capitaine des Rangers, Bruce Bochy, pourrait avoir un dilemme entre les mains. Un aspect positif possible pour le futur Hall of Famer est que le départ aurait lieu à Houston.

Mais c’est une question pour plus tard. Pour l’instant, les mastodontes de la route Astros font ce qu’ils font de mieux.

