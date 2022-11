Cristall gagne la bataille, Bedard gagne la guerre alors que les Rockets de Kelowna tombent devant une foule à guichets fermés

Le spectacle de Connor Bedard est venu en ville, mais son meilleur ami et l’attaquant des Rockets de Kelowna Andrew Cristall l’a surpassé malgré la chute des Rockets contre les Pats de Regina 6-5 en prolongation mardi soir (28 novembre).

Une foule à guichets fermés de 6 407 personnes n’a pas été déçue en regardant deux des meilleurs espoirs du hockey s’affronter dans un match qui a comporté 11 buts, six changements de tête, 78 tirs et 50 minutes de pénalités.

Au début du match, Bedard et Cristall, qui sont tous deux classés comme espoirs «A» par le Bureau central de dépistage de la LNH, étaient et demeurent premier et deuxième marqueurs de la WHL. Dans un match aussi marqué, les gens s’attendraient à ce que le nom de Bedard soit partout dans le boxscore, mais ce n’était pas le cas car les Rockets étaient si près de mettre fin à sa séquence de 23 matchs avec un point.

Mais dans la bataille des meilleurs amis, Cristall a volé la vedette en enregistrant une nuit à quatre points.

Le match était à égalité après la première période alors que Tanner Howe de Regina et l’attaquant des Rockets Max Graham ont échangé des buts. Cristall a fait une passe décisive sur le but.

Un peu plus de deux minutes après le début de la deuxième période, Cristall a inscrit son 17e but de la saison en avantage numérique pour donner une avance de 2-1 aux Rockets.

Regina a repris les devants, portant le score à 3-2 alors que Tye Spencer et Borya Valis ont chacun marqué devant le gardien des Rockets Tayln Boyko.

Mais le défenseur des Rockets Caden Price, qui devrait également être sélectionné au début du repêchage 2023 de la LNH, a marqué en avantage numérique pour égaliser le match à trois. Cristall a enregistré la première passe décisive sur le but.

À peine 1:43 après le début de la troisième période, les Rockets ont pris une avance de 4-3 alors que le nouveau venu sur le bloc a trouvé le fond du filet. L’attaquant Carson Golder, qui vient d’être acquis lundi, a marqué son neuvième de la saison. Golder a connu une excellente soirée lors de son premier match en tant que Rocket alors qu’il a également enregistré sept tirs au filet, s’est retrouvé en avantage numérique de la première unité et a été tout autour de la glace toute la nuit.

Après qu’Alexander Suzdalev ait marqué pour les Pats pour égaliser le match à quatre, les Rockets ont eu une chance d’obtenir une pénalité pour interférence du gardien de but de Bedard. Bien que le jeu de puissance des Rockets ait été excellent toute la soirée, ils n’ont pas pu convertir sur la pénalité de Bedard.

Regina a pris les devants avec 2:28 à faire dans le match lorsque le défenseur Tanner Brown a décoché un tir frappé de la barre transversale et à l’intérieur.

Immédiatement après le but, Brown a écopé d’un penalty, donnant aux Rockets un autre avantage numérique. L’avantage de l’homme s’est rapidement transformé en un avantage de deux hommes lorsque Howe a reçu une pénalité pour retard de jeu et une inconduite de 10 minutes pour avoir contesté l’appel.

Avec 52 secondes à jouer et le gardien de but retiré, ce qui en fait un avantage de trois hommes pour les Rockets, Cristall a marqué son deuxième du match, le 18e du deuxième et le quatrième point de la soirée de façon dramatique pour égaliser le match à cinq et forcer les heures supplémentaires.

En bas avec moins d’une minute restante… Je veux Andrew Cristall dans mon coin. @Kelowna_Rockets | #NHLDraft pic.twitter.com/7rwSBG6akK – La WHL (@TheWHL) 30 novembre 2022

Entrant dans le cadre supplémentaire, Cristall avait ses quatre points, mais la séquence de 23 matchs avec un point de Bedard était en jeu car il n’a pas marqué de point en temps réglementaire.

Mais en prolongation, l’attaquant des Rockets, Colton Dach, a écopé d’une pénalité tranchante, donnant aux Pats un avantage numérique. Et ils en ont profité lorsque Suzdalev a ramené à domicile son deuxième du match, aidé de Bedard, pour donner aux Pats la victoire 6-5 en prolongation.

La passe décisive de Bedard a prolongé sa séquence de points à 24 matchs et l’a amené à 54 cette saison. Avec la soirée de Cristall, il est à 43 points cette saison alors qu’il tentait de rattraper Bedard.

Les équipes spéciales ont été l’un des facteurs clés du match alors que les Rockets sont allés 4-7 avec l’avantage de l’homme et les Pats sont allés 3-4.

Boyko a effectué 29 arrêts dans la défaite tandis que le gardien de Regina Drew Sim a effectué 39 arrêts dans la victoire.

Avec la défaite, les Rockets tombent à 9-10-2-0 cette saison, toujours huitièmes au classement de la Conférence Ouest. Les Pats sont également restés au classement, occupant la septième place de la Conférence de l’Est. Ils sont maintenant 12-11-1-1.

Les Rockets se dirigent maintenant vers le sud de la frontière pour un week-end de trois matchs dans l’État de Washington, à compter du vendredi 2 décembre contre les Chiefs de Spokane.

