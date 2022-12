Cristall et Kykkanen mènent les Rockets de Kelowna à la victoire pour entamer un road trip de trois matchs

Jari Kykkanen s’est tenu sur la tête pour aider les Rockets de Kelowna à gagner 5-2 contre les Broncos de Swift Current mercredi soir (15 décembre) pour commencer leur road trip de trois matchs.

Ce fut une première période frénétique qui a commencé avec les deux meilleurs espoirs des Rockets, le défenseur Caden Price et l’attaquant Andrew Cristall, qui ont tous deux trouvé le fond du filet, portant la marque à 2-0.

Mais un peu plus de deux minutes après que Cristall ait porté le score à 2-0, l’avance a été réduite de moitié lorsque Josh Filmon a marqué sur un tir de pénalité pour les Broncos. Quelques minutes plus tard, les Broncos ont égalisé le match à deux pour conclure une première période folle. Sam McGinley a égalisé le match, assisté d’Owen Pickering et Braeden Lewis.

Les Rockets ont explosé en deuxième période, à commencer par Cristall marquant son deuxième du match et le 20e de la saison.

Dylan Wightman a inscrit son cinquième but de la saison plus tard dans la période.

Le plus récent membre des Rockets, Carson Golder, a porté la marque à 5-2 dans la dernière minute de la période avec un but en avantage numérique, aidé par Cristall et Price, couronnant une soirée de quatre points pour Cristall.

Price et Golder ont chacun terminé avec un but et une passe tandis que le défenseur John Babcock a lui-même récolté deux passes.

Avec sa soirée de quatre points, Cristall est en hausse de 51 points cette saison (20 buts, 31 passes). Il occupe le deuxième rang des marqueurs de la WHL derrière l’attaquant des Regina Pats et bon ami Connor Bedard (65). Cristall a sa chance de rattraper Bedard au cours des prochains jours alors que Bedard est aux Championnats du monde de hockey junior avec Équipe Canada.

L’histoire en troisième période était le gardien de but Kykkanen. Au cours de la troisième période seulement, il a effectué 19 arrêts alors que les Rockets ont été dominés 16-4 au tir dans le cadre. Au total, Kykkanen a réalisé 47 arrêts sur 49 tirs pour remporter sa sixième victoire de la saison.

Cristall, Kykkanen et Price étaient les première, deuxième et troisième étoiles du match. Cristall a également été la deuxième étoile de la soirée dans toute la Ligue canadienne de hockey.

Avec cette victoire, les Rockets améliorent leur fiche à 11-13-3-0 cette saison, toujours huitièmes de la Conférence Ouest. Swift Current tombe à 12-15-0-1, 10e de la Conférence Est.

Les Rockets se rendent maintenant en Alberta pour affronter les Hurricanes de Lethbridge vendredi soir. La mise au jeu aura lieu à 18 h, heure du Pacifique, au Centre Enmax.

