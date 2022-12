Cristall des Rockets de Kelowna remporte des honneurs All-CHL

Le travail que l’attaquant des Rockets de Kelowna Andrew Cristall a fait cette saison ne passe pas inaperçu.

Le natif de Burnaby, âgé de 17 ans, a été récompensé pour sa séquence de 12 matchs avec un point avec une nomination à l’équipe du mois de novembre de la LCH.

En neuf matchs tout au long du mois, Cristall a réussi 23 points, dont neuf buts. Il a réussi cinq points en un match contre Prince George.

Andrew Cristall glisse en décembre sur une séquence de 12 matchs avec au moins un point et en tant que membre de l’équipe de novembre @CHLHockey L’équipe du mois. – Fusées de Kelowna (@Kelowna_Rockets) 1 décembre 2022

Au cours de la saison, il a récolté 43 points en 21 matchs, derrière la superstar des Pats de Regina Connor Bedard, qui a également été nommé dans l’équipe du mois.

Le défenseur Lukas Dragicevic des Tri-City Americans est le seul autre représentant de la WHL.

Cristall et les Rockets affronteront les Chiefs de Spokane sur la route le 2 décembre pour commencer le mois.

