Crist choisit le chef du syndicat des enseignants de Miami comme colistier

TALLAHASSEE, Floride (AP) – Le démocrate Charlie Crist a nommé samedi la présidente du syndicat des enseignants du comté de Miami-Dade, Karla Hernandez-Mats, comme colistière alors qu’il défie le gouverneur républicain Ron DeSantis en Floride.

Crist, un membre du Congrès qui a été gouverneur républicain de l’État il y a dix ans, a annoncé que le président de United Teachers of Dade, Hernandez-Mats, serait son choix lors d’un rassemblement à Miami.

La sélection de Hernandez-Mats garantit une campagne Crist axée sur l’éducation, une arène où DeSantis a eu un succès considérable dans l’animation de sa base conservatrice grâce à son approche non interventionniste de la pandémie de coronavirus et des politiques limitant les discussions en classe sur les questions raciales et LGBTQ.

Hernandez-Mats a préconisé de retarder le retour des élèves à l’école à l’automne 2020 et de poursuivre les mandats de masque en 2021, au mépris de l’administration de DeSantis.

Elle est la fille de deux immigrants honduriens arrivés aux États-Unis dans les années 1970 et a été la première hispanique à être élue à la tête des United Teachers of Dade en 2016.

Crist a obtenu la nomination démocrate au poste de gouverneur mardi après avoir battu le commissaire à l’agriculture de l’État, Nikki Fried.

Anthony Izaguirre, Associated Press