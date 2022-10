Criss Angel craignait que Ginuwine n’ait eu “un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque” après que la cascade magique ait mal tourné

Criss Angel parle du moment effrayant où il a appris que Ginuwine avait perdu connaissance lors d’une cascade qui avait mal tourné dans “Magic with the Stars”.

Angel, 54 ans, a révélé que “son cœur était dans sa bouche” après avoir appris l’état du chanteur.

“Je ne savais pas ce qui se passait jusqu’à ce qu’on l’attrape”, a déclaré lundi le magicien au Daily Mail. “On ne sait jamais. Ma préoccupation était de savoir s’il avait eu un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque. Heureusement, tout s’est bien passé.”

Ginuwine répétait pour “Magic with the Stars” de CW plus tôt ce mois-ci lorsqu’une cascade l’a laissé inconscient. Il était sous l’eau dans une boîte avant de commencer à frapper sur la vitre, montrant qu’il était en détresse.

VEGAS L’ILLUSIONNISTE CRISS ANGEL ANNULE DES SPECTACLES POUR VISITER ILL SON

Angel et les membres du personnel ont immédiatement libéré le chanteur de la boîte.

Une fois qu’il a été libéré, Ginuwine s’est évanoui avant d’être emmené dans une ambulance, a rapporté Page Six.

“Lorsque la vidéo a été divulguée, J’ai été choqué de voir à quel point c’est devenu viral“, a déclaré Angel au Daily Mail. “Honnêtement, cela a montré au monde qu’il y a un réel danger à faire la cascade. Ginuwine allait bien grâce aux protocoles de sécurité que nous avions mis en place.”

Ginuwine serait apparu dans l’émission pour travailler sur sa peur de retenir son souffle sous l’eau. Angel a partagé qu’il avait fourni les tactiques du chanteur de R&B, mais il “a lutté” et “s’est évanoui”.

“Il m’a dit que la dernière chose dont il se souvenait était d’avoir été dans l’eau et la suivante de m’avoir parlé à l’extérieur de la boîte”, a expliqué Angel. “Il n’était pas au courant de ce qui s’est passé.”

Angel a partagé avec le point de vente qu’il est devenu émotif une fois qu’il a appris que Ginuwine était prêt à essayer à nouveau la cascade après avoir complètement récupéré.

“Au cours de sa formation, il avait accompli tant de choses, mais c’était un grand pas en arrière, mais cet homme avait une motivation et une détermination uniques pour accomplir quelque chose”, a-t-il partagé, avant d’ajouter que Ginuwine “l’a accompli.

“Il est difficile de mettre des mots sur le sentiment de joie de ce moment”, a ajouté Angel. “Le soulagement et la libération de cette émotion coulaient dans nos yeux sous forme de larmes. Il pleurait aussi.”