Crispy Cat chasse Compensation ferroviaire après une course malheureuse à Ascot | Nouvelles de la course

Crispy Cat propose d’obtenir une compensation rapide pour sa course malheureuse à Royal Ascot dans les GAIN Railway Stakes au Curragh samedi.

Après des deuxièmes places successives dans la société cotée en mai, le poulain d’Ardad est passé au niveau du groupe deux pour les Norfolk Stakes de la semaine dernière et a été battu de deux longueurs pour prendre la troisième place.

Cependant, le simple résultat ne raconte que la moitié de l’histoire, Crispy Cat souffrant de problèmes de course, étant notamment gravement gêné par l’éventuel vainqueur The Ridler au fond du dernier furlong.

L’entraîneur de Crispy Cat, Michael O’Callaghan, reste persuadé que l’interférence a coûté la victoire à son jeune et s’attend à ce qu’il se révèle un dur à cuire dans le groupe deux de six stades de ce week-end.

Il a déclaré: “En fait, il est très bien sorti d’Ascot. Cela semble amusant à dire, mais lorsqu’un cheval est arrêté comme lui, il se peut qu’il n’ait pas une course aussi difficile qu’il l’aurait fait s’il avait eu un clair Cours.

“Il a très bien rebondi et je pense que la façon dont ce cheval peut être monté maintenant, et la façon dont il a couru sur un raide cinq à Ascot, suggèrent que six stades ne seront pas un problème.

“Nous pensons qu’il aurait gagné à Ascot. N’oublions pas qu’avant l’incident, il a été arrêté deux fois dans sa course pendant la course.

“Qui sait s’il aurait gagné ou non, mais nous pensons qu’il aurait pu et si nous avons un cheval qui, selon nous, aurait peut-être dû gagner le Norfolk, il devrait prendre un peu de coups dans le chemin de fer.”

Le premier vainqueur de Dundalk d’Aidan O’Brien, Blackbeard, a battu Crispy Cat d’une courte tête ici début mai – et est retourné au Curragh pour terminer son tour du chapeau dans les Marble Hill Stakes du groupe trois.

Le fils de No Nay Never a terminé quatrième alors qu’il était favori pour les Coventry Stakes de la semaine dernière et offre à son entraîneur un 14e succès ferroviaire.

O’Brien, qui selle également le septième Age Of Kings de Coventry Stakes, a déclaré: “Ils semblent tous les deux être sortis du puits de Coventry.

“Blackbeard a évidemment gagné plusieurs fois au Curragh et il semble être en bonne forme.

“Age Of Kings était vert la première fois, a gagné le deuxième jour et était juste assez vert le dernier jour à Ascot. Nous pensons que l’expérience aurait dû lui faire du bien.”

Shartash est l’un des principaux prétendants à Johnny Murtagh, ayant bâti sur sa première promesse avec une courte défaite d’Age Of Kings à Naas le mois dernier.

Apache Outlaw, le buteur de Fairyhouse de Joseph O’Brien, et Borletti, l’outsider d’Andrew Slattery, complètent la formation.