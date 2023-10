DOSSIER – Cette image au microscope électronique mise à disposition par les National Institutes of Health des États-Unis montre un lymphocyte T humain, en bleu, attaqué par le VIH, en jaune, le virus qui cause le SIDA. Dans le cadre d’une expérience remarquable, la société de biotechnologie de San Francisco, Excision BioTherapeutics, utilise l’outil d’édition génétique CRISPR pour couper le virus en deux endroits, supprimant ainsi les gènes essentiels à la réplication. La recherche vise à tuer le virus partout où il se cache dans les cellules. (Seth Pincus, Elizabeth Fischer, Austin Athman/Institut national des allergies et des maladies infectieuses/NIH via AP)

Dans un premier pas provocateur vers la fin insaisissable d’une maladie dévastatrice qui a coûté la vie à 40 millions de personnes, trois patients ont reçu des thérapies d’édition génétique CRISPR dans le but d’éradiquer le VIH de leur corps.

Les résultats – que les hommes soient guéris ou non après les perfusions intraveineuses uniques de cette année – n’ont pas encore été divulgués par la société de biotechnologie de San Francisco qui a créé la technologie basée sur les recherches lauréates du prix Nobel de Jennifer Doudna de l’UC Berkeley.

Mais le traitement potentiel, appelé EBT-101, est sûr et n’a provoqué aucun effet secondaire majeur, Produits biothérapeutiques d’excision rapporté lors d’une réunion à Bruxelles cette semaine.

Six autres hommes seront traités, peut-être certains à l’UC San Francisco, avec des doses plus élevées. Participer au programme de recherche est potentiellement risqué : les participants arrêtent de prendre leurs médicaments anti-VIH pendant 12 semaines après le traitement d’édition génétique pour voir si le virus a disparu. Les données seront présentées lors d’une conférence médicale l’année prochaine, selon la société.

« Nous ouvrons la porte à la manière dont ce nouveau médicament fonctionnera et à son potentiel pour les personnes vivant avec le VIH », a déclaré le Dr William Kenne.dy, excision senior vice-président du développement clinique. “En fin de compte, nous considérons cela comme une approche fondamentalement nouvelle.”

Cette nouvelle stratégie pourrait potentiellement traiter d’autres infections chroniques où le virus se cache latent, comme l’hépatite et l’herpès, a-t-il déclaré. Il laisse l’ADN humain intact.

“Nous étions très enthousiasmés par cela et par avoir la chance d’être parmi les premiers à réaliser des études humaines sur l’édition génétique en vue d’un remède”, a déclaré le Dr Priscilla Hsue, professeur de médecine et chercheur principal du site d’essais cliniques de l’étude à l’UCSF. . “Si nous parvenons à supprimer définitivement l’ADN viral, l’idée est que les gens recevraient cette perfusion et en auraient ensuite fini.”

L’EBT-101 est conçu pour trouver les séquences virales spécifiques afin de ne pas couper l’ADN humain. La thérapie basée sur CRISPR utilise un virus vide pour délivrer « l’ARN guide » qui marque l’endroit où couper. Une enzyme appelée Cas9 agit comme des ciseaux. La solution thérapeutique est administrée par voie intraveineuse.

Il a reçu la désignation « procédure accélérée » de la FDA en juillet dernier après que des expériences ont montré le succès sur les animaux. Une seule injection a éliminé le SIV, un virus lié au VIH, du génome des singes rhésus de manière sûre et efficace. Lors de travaux antérieurs, il a éliminé le VIH de neuf souris sur 23.

Mais il y a un grand pas à faire entre les résultats prometteurs chez la souris et le succès chez l’homme. En plus de l’UCSF, les patients seront recrutés à Quest Clinical Research à San Francisco, à l’Université de Washington à St. Louis et à l’Université Cooper de Camden, New Jersey.

Au cours des quatre décennies qui se sont écoulées depuis que le virus du SIDA a été isolé, le traitement a transformé les soins. S’ils sont pris quotidiennement, de puissants médicaments antirétroviraux peuvent supprimer le virus et contrôler la maladie. Les médicaments peuvent également prévenir l’infection.

Mais il faut trouver un remède pour mettre fin à la pandémie. Dans le monde, près de 39 millions de personnes vivent avec le VIH. Environ 77 % d’entre eux reçoivent un traitement.

Jusqu’à présent, il n’y a eu que trois cas connus de guérison du VIH. Deux d’entre eux étaient des hommes ayant reçu une greffe de moelle osseuse provenant de donneurs porteurs d’une mutation bloquant l’infection par le VIH. La troisième était une femme qui avait reçu une greffe de sang de cordon ombilical. Mais les trois traitements ciblaient le cancer, ce n’est donc pas une option pratique pour le patient séropositif moyen.

“L’avenir de tant de vies dépend d’une autre avancée majeure”, a déclaré Mark King, militant contre le VIH/SIDA basé à Atlanta et auteur du livre Ma fabuleuse maladie qui vit avec le virus depuis près de 40 ans.

“Beaucoup de gens pensent que tout cela a été corrigé lorsque nous avons reçu des traitements efficaces”, a-t-il déclaré. « Mais la différence entre un traitement et un remède, ou un vaccin, est profonde. »

Excision BioTherapeutics a été fondée sur les travaux du laboratoire de Kamel Khalili, professeur à l’Université Temple de Philadelphie et directeur de son centre de neurovirologie et d’édition génétique.

Ses recherches sont financées en partie par le California Institute of Regenerative Medicine, financé par les contribuables. Les premiers résultats de son étude ont été présentés mercredi à la Société européenne de thérapie génique et cellulaire.

L’édition génétique CRISPR, un système ingénieux découvert par Jennifer Doudna, biologiste à l’Innovative Genomics Institute de l’UC-Berkeley, peut guérir les maladies génétiques en utilisant de petits ciseaux moléculaires pour découper un morceau d’ADN d’une personne. Il est maintenant utilisé pour traiter plusieurs maladiescomme la drépanocytose, les maladies nerveuses et la cécité congénitale.

Les scientifiques se sont demandés : CRISPR pourrait-il guérir le VIH en coupant l’ADN du virus ? L’approche de l’excision coupe le virus en deux endroits, supprimant les gènes essentiels à la réplication.

“Il s’agit d’un essai exceptionnellement ambitieux et important”, a déclaré Fyodor Urnov, professeur de biologie moléculaire et cellulaire à l’UC-Berkeley et éditeur de gènes à l’IGI, dans un courrier électronique. « Il serait bon de savoir le plus tôt possible » si cela fonctionne, a-t-il déclaré, « y compris, potentiellement, sans effet ».

Les premières recherches menées dans le laboratoire de Khalili ont montré que CRISPR pouvait détecter et détruire les gènes du VIH dans les cellules.

Les résultats ont été accueillis avec prudence par les survivants de longue date tels que King. « Suis-je intrigué ? Oui. Méfiant? Absolument. Nous sommes déjà venus ici plusieurs fois. Nous avons entendu parler de nombreux développements prometteurs au fil des années, mais nous nous sommes fait couper l’herbe sous le pied – en raison de la nature contrariante de la façon dont le VIH agit dans le corps.

La raison pour laquelle le VIH est si difficile à éradiquer est qu’il se cache dans nos cellules, a déclaré le Dr Jyoti Gupta de la clinique PACE du centre médical de Santa Clara Valley, spécialisée dans les soins du VIH.

« Le virus est très intelligent », a-t-elle déclaré. « Il s’intègre dans le génome hôte de nos cellules immunitaires, censées nous protéger des infections. Il reste là, caché.

“Dès que quelqu’un arrête le traitement, le virus latent recommence à se répliquer en quelques jours”, a déclaré Gupta. “Alors il y a du virus partout.”

Les patients participant aux essais d’Excision seront surveillés pendant 15 ans, a déclaré Kennedy.

Même si cela arrête la réplication pendant un certain temps, c’est un avantage, a déclaré Gupta. “Moins est plus. Donc, si un patient peut venir recevoir une perfusion une fois par an, par exemple, et que le virus ne refait pas surface avant un an, c’est raisonnable.

L’espoir est que la thérapie d’Excision puisse devenir un remède à vie, libérant les patients de la prise quotidienne de pilules.

“Les scientifiques me disent que cela fera partie d’un remède un jour”, a déclaré Matt Sharp, 68 ans, militant contre le sida basé à Berkeley, qui vit avec le virus depuis 38 ans. «Et je hausse les épaules et je dis: ‘C’est reparti.’ »

« Il ne nous reste plus qu’à faire la recherche », a-t-il déclaré. “Il faut garder espoir, car l’épidémie n’est pas terminée.”