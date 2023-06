Crispin Odey quitte Odey Asset Management après des allégations d’inconduite

Crispin Odey doit quitter Odey Asset Management, a annoncé samedi le partenariat, après une série d’allégations d’inconduite.

Dans un communiqué, le comité exécutif d’OAM a déclaré qu’Odey, qui a fondé le fonds spéculatif, « n’aura plus aucune implication économique ou personnelle dans le partenariat ».

Il est venu après un rapport dans le Financial Timesen collaboration avec Tortoise Media, qui comprenait plusieurs allégations de harcèlement sexuel ou d’inconduite de la part de femmes qui travaillaient dans l’entreprise ou avaient des relations sociales ou professionnelles avec Odey.

La déclaration, signée par le directeur général, Peter Martin, et le directeur financier, Michael Ede, indique que la société a enquêté sur les allégations concernant Odey mais « ne peut pas commenter en détail car elle est liée par des obligations légales de confidentialité ».

Le communiqué disait: «Nous, le comité exécutif d’Odey Asset Management LLP, annonçons que M. Crispin Odey quitte le partenariat.

« A partir d’aujourd’hui, il n’aura plus aucune implication économique ou personnelle dans le partenariat.

« Odey Asset Management Group Ltd cessera également d’être membre et le partenariat sera désormais détenu et contrôlé par les partenaires restants et géré comme une entité juridique indépendante.

« Comme nous l’avons dit précédemment, le comité exécutif prend très au sérieux toutes les allégations d’inconduite. L’entreprise a des politiques et des procédures solides qui ont été suivies en tout temps.

« Le cabinet a enquêté sur les allégations concernant M. Odey, mais ne peut pas commenter en détail car il est lié par des obligations légales de confidentialité. »

Les allégations impliquent 13 femmes qui affirment qu’Odey les a maltraitées ou harcelées, huit des 13 affirmant qu’il les a agressées sexuellement.

Les incidents présumés se sont produits entre 1998 et 2021, a rapporté le FT, après avoir interrogé 40 anciens employés de l’OAM.

Dans une déclaration au FT, Odey a qualifié les affirmations de « déchets ».

Jeudi, il est apparu que la Financial Conduct Authority enquêtait sur la société et que les banques repensaient leurs relations avec le fonds.

Vendredi, le gestionnaire d’actifs Schroders a rompu ses liens avec OAM et vendu son investissement restant dans l’entreprise, après les allégations.

La société a déclaré samedi qu’elle avait été « totalement transparente avec le régulateur et l’a tenu informé tout au long de ce processus ».