Crisis Core Reunion libère un classique de Final Fantasy 7 de ses chaînes PSP

Final Fantasy 7 les fans étaient prêts à bien manger au milieu des années 2000, alors que le développeur Square Enix a publié un tas de retombées élargissant l’univers du légendaire RPG PlayStation de 1997. Malheureusement, la plupart des nouvelles histoires – comme le jeu de tir PS2 Chant funèbre de Cerberus et film CGI Les enfants de l’Avent – s’est transformé en restauration rapide à côté du repas délicieux et nutritif qu’était Final Fantasy 7.

La seule exception était l’excellent action-RPG de 2007 Noyau de crise. Cette préquelle vous a mis dans le rôle de Zack Fair, un personnage avec un rôle petit mais crucial dans l’histoire principale de Final Fantasy 7, et a exploré sa carrière en tant que membre du groupe paramilitaire de la mégacorporation Shinra’s Soldier.

Il offrait environ 25 heures de gameplay de l’histoire principale, une solide partie de missions secondaires et un coup de poing émotionnel inévitable d’une fin qui s’est gravée dans le cerveau des fans.

Square Enix



Le problème : ce n’était que sur PlayStation Portable (PSP) et est resté bloqué sur l’ordinateur de poche désormais obsolète de Sony pendant plus de 15 ans. Cependant, après 2020 Remake de Final Fantasy 7 et son contenu téléchargeable a laissé entendre que Zack jouerait un rôle plus important dans le prochain RenaissanceSquare Enix permet enfin à une nouvelle génération de joueurs de plonger dans Crisis Core.

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion arrive sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC le 13 décembre. J’ai joué aux heures d’ouverture du jeu sur PS5 ce week-end et j’ai trouvé que ce classique remasterisé était un joie nostalgique.

Au départ, je pensais que ce n’était que le jeu PSP avec quelques fioritures modernes – des modèles de personnages 3D, des environnements améliorés et la possibilité de finalement y jouer sur un écran de télévision massif (ou de refléter l’original portable sur Switch). Certaines des cinématiques pré-rendues ne sont pas aussi bien remasterisées, avec des artefacts graphiques qui gâchent parfois l’image.

Square Enix



Au fur et à mesure que je jouais, il devenait de plus en plus clair que Square Enix avait également apporté des changements plus subtils; les développeurs ont rapproché le combat du beau flux du remake. Enchaîner des attaques physiques et magiques et invoquer des êtres divins qui effectuent des super attaques semble naturel et fluide – en partie parce que tous les contrôleurs des systèmes modernes ont plus de boutons à utiliser que la PSP – ce qui en fait une expérience beaucoup plus agréable qu’elle ne l’était dans 2007.

Vous disposez également d’un nouveau moyen d’interrompre les plus grosses attaques de vos ennemis les plus puissants, en infligeant le plus de dégâts possible lorsqu’ils se rechargent. Cela peut ne pas sembler être un ajout majeur, mais cela ajoute une couche de stratégie aux rencontres de boss que vous auriez pu jouer défensivement.

Le système Digital Mind Wave de type machine à sous qui vous donne périodiquement des bonus ou invoque un allié au combat reste impénétrable comme jamais – il détermine également quand Zack et ses capacités montent de niveau. Soyez assuré que ce n’est pas aléatoire, il semble donc que vous ne puissiez tout simplement pas voir combien de points d’expérience vous avez. Son lien avec l’effet émotionnel de Zack a également été utilisé pour un grand effet narratif à quelques points clés.

Square Enix



Toutes les cinématiques sont désormais entièrement interprétées par la voix – des morceaux de l’original n’étaient que du texte – avec l’excellent casting du remake dans leurs rôles. Qui comprend Tyler Hoechlin de Superman et Loïs en tant que futur méchant Sephiroth, qui est un mec plutôt froid (bien qu’un peu distant) pour une partie de ce jeu.

Cependant, pour le meilleur ou pour le pire, Crisis Core Reunion est fondamentalement le même jeu que nous avons eu en 2007. Il est toujours divisé en chapitres d’histoire faciles à digérer où Zack part en mission pour Shinra, déverrouillant des missions de petite taille en cours de route – il peut ‘ t tout à fait secouer ses racines en tant que jeu portable conçu pour des sessions rapides.

Cela semble un peu stop-start dans les premières heures, d’autant plus que les différents systèmes du jeu vous sont présentés, mais vous entrerez bientôt dans le rythme.

Square Enix



La boucle de gameplay consistant à faire un chapitre, puis à parcourir un tas de missions déverrouillées et à parler aux différents personnages du hub autour du siège de Shinra est satisfaisante – similaire à Effet de masse, un autre RPG classique de 2007. Il s’agit essentiellement de quelques salles et rues, grandement améliorées par la magnifique direction artistique du jeu (sans la lenteur de chargement de la version PSP).

Zack est également un protagoniste ultra-charismatique, et son enthousiasme est une bouffée d’air frais par rapport au nuage de mauvaise humeur de Final Fantasy 7. Les fans qui connaissent la relation entre ces deux-là trouveront particulièrement enrichissant de connaître Zack.

Square Enix



Les autres personnages sont un sac mélangé – le mentor de Zack’s Soldier, Angeal, est si raide que je dérive pratiquement chaque fois qu’il est à l’écran, et le méchant principal Genesis est un aspirant abruti de Sephiroth. Les acteurs de la voix font de leur mieux, mais l’écriture autour de ces deux-là n’est tout simplement pas convaincante. Cependant, Cloud et Aerith se rattrapent lorsqu’ils entrent dans l’histoire.

Et voir les premières aventures de ces icônes du jeu, et comment Zack a contribué à les façonner, est la meilleure raison de jouer à Crisis Core Reunion. C’est toujours un jeu PSP de 2007 dans l’âme (comme en témoignent les magnifiques téléphones à clapet du milieu des années 2000), mais l’ambition de Square Enix en a fait l’un des meilleurs jeux sur ce système. Je suis tellement content qu’il ne soit plus coincé là-bas. C’est un jeu auquel tous les fans de Final Fantasy 7 doivent jouer avant que Rebirth n’arrive à la fin de l’année prochaine.