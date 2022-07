Crisis Core Final Fantasy 7 Remake : Date de sortie et tout ce que nous savons

La suite de Final Fantasy 7 Remake, dont nous savons maintenant qu’elle s’appelle Final Fantasy 7 Renaissance, est encore au moins un an par chemin. Ce jeu tant attendu arrivera sur PlayStation 5 l’hiver prochain. Que doivent faire les fanatiques de Final Fantasy jusque-là ? Rattrapez Zack Fair, bien sûr !

Crisis Core : Final Fantasy 7 était un hit de 2007 sur PSP, et après des années de réclamations de la part des fans, il est en train d’être refait sur des consoles modernes sous le nom de Crisis Core : Final Fantasy 7 Reunion. C’est plus qu’une simple opportunité de jouer un classique de 15 ans, comme le producteur de longue date de Final Fantasy, Yoshinori Kitase, a déclaré que cela faisait partie du projet de remake de Final Fantasy 7. En d’autres termes, l’histoire de Crisis Core est essentielle aux deux prochains jeux Remake.

Voici ce que vous devez savoir sur le jeu à venir.

Quelle est la date de sortie de Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion ?

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion sortira fin 2024. Nous n’avons pas encore de date précise, mais nous savons que ce sera sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, la Nintendo Switch et Les fenêtres.

Est-ce un remake direct ?

Oui. Final Fantasy 7 Remake, faux à son nom, s’est terminé d’une manière qui détourne du titre PlayStation original. En fait, tout l’intérêt de la fin de FF7R était de signifier que ce qui se passera dans les deux jeux suivants sera différent de ce qui s’est passé dans la version OG. S’adressant à GameSpot, cependant, les développeurs de Crisis Core ont confirmé que aucun élément de l’histoire du jeu PSP ne serait modifié.

“L’histoire de Crisis Core Reunion va en fait être un récit très fidèle de l’histoire originale, donc il n’y a pas de contenu d’histoire supplémentaire”, a déclaré Mariko Sato, l’une des productrices du jeu.

Mais l’équipe de développement fait plus que donner un coup de pouce à Crisis Core. Tous les dialogues seront doublés, et il y aura des ajustements au gameplay et au combat – probablement une bonne chose compte tenu de l’âge du jeu.

Pourquoi un remake de Crisis Core est-il si important ?

Il y a trois raisons pour lesquelles vous devriez vous soucier de Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion. La première est la plus simple : c’est un jeu génial, surtout si vous êtes un fan de FF7. C’est un long RPG qui emmène les joueurs à travers les villes, les villes et les régions qu’ils ont connues pour la première fois lorsque Cloud n’était qu’une poignée de polygones violets et jaunes. Il donne de la profondeur aux personnages qui étaient à la périphérie de Final Fantasy 7 et montre un monde avant qu’un certain soldat ne devienne un maniaque tueur de planète.

Deuxièmement, Square Enix a été inhabituellement timide pour sortir le jeu sur de nouvelles consoles. Bien que la société ait porté des jeux de l’ère PS2 comme Final Fantasy X et Kingdom Hearts sur toutes les consoles imaginables, Crisis Core n’a pas encore reçu de traitement de remasterisation. C’est inhabituel, car ce n’est pas comme s’il n’était pas populaire : plus de 2 millions d’exemplaires du jeu ont été vendus. Pourtant jusqu’à La Réunion, il fallait avoir une PSP sous la main pour jouer à Crisis Core.

Enfin, l’histoire de Zack semble être cruciale pour la prochaine renaissance de Final Fantasy 7.

Pourquoi avons-nous besoin de savoir pour Zack Fair ?

Cette section contient des spoilers pour Final Fantasy 7, Remake et Crisis Core.

Dans Final Fantasy 7 de 1997, Zack Fair n’a été vu que dans des scènes de flashback. Quiconque a joué à ce jeu sait que Zack était un mentor pour Cloud et lui a sauvé la vie – mais qu’il a été abattu par la milice Shinra avant les événements de Final Fantasy 7. C’est en partie pourquoi Crisis Core de 2007 était si mémorable. Cela vous a fait vous soucier davantage de Zack et de ses relations avec les autres personnages, ce qui a rendu son destin inévitable encore plus dévastateur.

Mais la fin de Final Fantasy 7 Remake a vu Cloud et le gang vaincre les “arbitres du destin”. Vous pouvez lire un explication complète sur ce que cela signifie ici – mais la petite histoire est que la trilogie Final Fantasy 7 Remake se déroule dans une autre dimension, et les créatures énigmatiques “arbitres du destin” étaient responsables de faire en sorte que tous les événements se déroulent dans cette dimension comme dans l’original de 1997. Avec eux tués, cependant, rien ne maintient la chronologie intacte. La mort d’Aerith, l’amnésie de Cloud, la défaite ultime de Sephiroth : rien de tout cela n’est plus garanti.

Peut-être le plus crucial, cela laisse également le sort d’un Zack Fair inconnu. À la fin de Final Fantasy 7 Remake, nous voyons Zack se remettre de l’attaque de la milice Shinra qui, dans d’autres dimensions, avait mis fin à son histoire. À la fin de Final Fantasy 7 Intergrade, un pack DLC mettant en vedette Yuffie, Zack fait irruption dans l’église du secteur 7 pour trouver Aerith, une ancienne flamme, pour découvrir qu’elle est partie. Nous savons donc que Zack est vivant, bien qu’il ne soit pas clair dans quelle dimension il se trouve.