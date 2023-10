Crises israélo-palestiniennes : Nushrratt Bharuccha coincé dans une guerre en cours ; équipe de l’actrice, famille incapable de la contacter

C’est choquant : actrice de Bollywood Nushrratt Bharuccha serait porté disparu en Israël au milieu de la guerre en cours entre Israël et Palestine. L’actrice de Bollywood est devenue tendance sur Twitter après l’annonce selon laquelle elle était introuvable en Israël après les attaques des terroristes palestiniens dans le pays. La situation actuelle en Israël est extrêmement inquiétante, et le fait que l’actrice soit coincée là-bas est en effet la situation la plus dangereuse dans laquelle se trouver, et tous ses fans et sa famille prient pour son bien-être.

#RUPTURE : L’actrice indienne Nushrratt Bharuccha serait portée disparue et introuvable en Israël après des attaques terroristes perpétrées par des terroristes palestiniens en Israël. Elle était en Israël. Priez pour Israël ?#IsraëlSousAttaque #ISstandWithIsrael #PriezPourIsraël #Gaza #Hamas pic.twitter.com/rgPCAegqXW Baba Banaras (@RealBababanaras) 8 octobre 2023

Nushrratt était allé en Israël pour assister à la remise des prix HAIFA. Elle était en contact avec son équipe vers 12h30 samedi ; depuis lors, elle est portée disparue et introuvable, et sa famille exprime ses inquiétudes quant à ses efforts pour rester en contact avec elle.