Crises cardiaques : une étude montre que six aliments sains réduisent les risques

Une nouvelle étude menée par des chercheurs canadiens analysant des données provenant de plusieurs régions du monde a révélé que le fait de ne pas manger suffisamment de six aliments clés en combinaison peut être lié à un risque plus élevé de maladie cardiovasculaire et de décès chez les adultes.

Des chercheurs de l’Université McMaster à Hamilton, ainsi que du Population Health Research Institute (PHRI), se sont concentrés sur les aliments considérés comme sains à l’échelle mondiale, en utilisant plusieurs études indépendantes et les données du PHRI pour comprendre l’état de santé des personnes avec et sans maladies cardiovasculaires (MCV).

L’étude, publiée jeudi dans le European Heart Journal à comité de lecture, a révélé que les personnes qui consomment des fruits, des légumes, des légumineuses, des noix, du poisson et des produits laitiers entiers en combinaison étaient capables de réduire leur risque de maladies cardiovasculaires, de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux. . De plus, manger des quantités modérées de grains entiers non raffinés et de viandes non transformées peut également aider à réduire ces risques pour la santé.

Les données du PHRI comprenaient un score de régime alimentaire basé sur l’étude mondiale prospective urbaine et rurale épidémiologique (PURE) de l’institut, qui implique des données provenant de personnes qui ont et n’ont pas eu de maladies cardiovasculaires dans les pays à revenu élevé, intermédiaire et faible. Leurs conclusions comprenaient également des recherches issues de diverses études impliquant 245 000 personnes dans 80 pays.

COMMENT INTÉGRER CES ALIMENTS À VOTRE ALIMENTATION

Selon l’étude, le PURE Health Diet Score était basé uniquement sur des aliments naturels ; cela a aidé les chercheurs à acquérir une portée plus étendue, car les études précédentes se sont concentrées principalement sur les pays occidentaux dont les régimes alimentaires comprennent des aliments malsains et ultra-transformés.

« Nous étions uniques dans ce domaine », a déclaré l’auteur de l’étude Andrew Meter dans un communiqué de presse publié jeudi. de sa santé. »

Sur la base du PURE Healthy Diet Score, il est recommandé aux personnes de manger quotidiennement en moyenne deux à trois portions de fruits, deux à trois portions de légumes, une portion de noix et deux portions de produits laitiers.

Cela comprend également trois à quatre portions de légumineuses et deux à trois portions de poisson par semaine. Comme pour les grains entiers et les viandes rouges ou la volaille, il est recommandé de consommer une portion de chaque type d’aliment par jour.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 17,9 millions de personnes meurent chaque année de maladies cardiovasculaires. Cela représente près de 32% de tous les décès dans le monde, dont 85% étaient tous liés à des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.

Au Canada, environ 2,6 millions de Canadiens de plus de 20 ans vivent avec une maladie cardiaque. Les accidents vasculaires cérébraux ont également augmenté ces dernières années, comme l’indique un rapport de 2022 de la Fondation des maladies du cœur. L’organisation a constaté qu’un AVC se produit toutes les cinq minutes au Canada, ce qui entraîne une moyenne de 108 707 AVC par année.

Cependant, les Canadiens peuvent réduire leur risque de MCV en adoptant une alimentation saine, en restant physiquement actifs, en ne fumant pas et en limitant leur consommation d’alcool, selon l’OMS.