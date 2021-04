En 2020, les nations du monde entier ont eu du mal à soutenir leurs économies à travers les temps de difficultés et de verrouillages causés par l’attaque de Covid-19. Ces efforts ne les ont apparemment pas empêchés de dépenser plus d’argent pour l’armée que jamais depuis plus de trois décennies, a montré le dernier rapport du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Les dépenses militaires mondiales ont augmenté de 2,6% par rapport à l’année précédente et ont atteint 1,981 billion de dollars – «Le plus haut niveau depuis 1988» – a déclaré un rapport du SIPRI publié lundi. Au cours de la dernière décennie, les dépenses militaires mondiales ont augmenté de près de 10%.

L’augmentation est survenue une année où le monde «Le produit intérieur brut (PIB) a diminué de 4,4%», l’institut de recherche note, ajoutant que l’augmentation a causé «La plus forte augmentation annuelle du fardeau militaire depuis la crise financière et économique mondiale de 2009.»

«Nous pouvons affirmer avec une certaine certitude que la pandémie n’a pas eu d’impact significatif sur les dépenses militaires mondiales en 2020», a déclaré le Dr Diego Lopes da Silva, chercheur au sein du SIPRI Arms and Military Expenditure Program. Pourtant, certains pays, comme la Corée du Sud et le Chili, ont préféré consacrer une partie des fonds militaires prévus à la riposte à la pandémie tandis que d’autres, comme la Russie et le Brésil, ont dépensé «Considérablement moins» sur la défense alors prévue en 2020.

Les États-Unis, cependant, sont toujours en tête de la liste des plus gros dépensiers militaires au monde. Les dépenses militaires des États-Unis représentaient à elles seules 39% des dépenses mondiales de défense, a déclaré SPIRI, ajoutant que les États-Unis avaient également enregistré l’un des taux de croissance des dépenses les plus élevés parmi les 10 principaux dépensiers militaires, surpassé seulement par l’Allemagne et la Corée du Sud, qui ont une défense considérablement plus petite. les budgets.

«Les récentes augmentations des dépenses militaires américaines peuvent être principalement attribuées à de lourds investissements en recherche et développement et à plusieurs projets à long terme tels que la modernisation de l’arsenal nucléaire américain et l’acquisition d’armes à grande échelle». a déclaré Alexandra Marksteiner, chercheuse au programme Armements et dépenses militaires du SIPRI.

« Cela reflète les préoccupations croissantes concernant les menaces perçues par des concurrents stratégiques tels que la Chine et la Russie, ainsi que la volonté de l’administration Trump de renforcer ce qu’elle considérait comme une armée américaine épuisée », elle a ajouté.

Les États-Unis les plus proches « concurrent » – La Chine – a dépensé environ trois fois moins d’argent pour la défense et ses dépenses militaires en 2020 représentaient environ 13% du total mondial. Pékin n’a pas eu à augmenter ses dépenses de défense au détriment de la charge militaire, puisque son économie était l’une des rares à encore croître en 2020.

L’Inde, la Russie et le Royaume-Uni figuraient également sur la liste des cinq principaux dépensiers militaires, même si leurs budgets de défense étaient considérablement inférieurs à ceux de la Chine, sans parler des États-Unis. L’Arabie saoudite était le seul pays parmi les 10 principaux dépensiers militaires dont les dépenses de défense ont diminué en 2020.

Le ralentissement économique, associé à l’augmentation continue des dépenses militaires, a aidé certains membres de l’OTAN à atteindre l’objectif de dépenses de l’Alliance, 12 États membres consacrant au moins deux pour cent de leur PIB à la défense, note le SIPRI, ajoutant que seuls neuf l’ont fait en 2019. France était en particulier celui qui a franchi le seuil de 2% pour la première fois depuis 2009.

La question de savoir si cela renforcerait les capacités de l’alliance est un autre problème, cependant, depuis «A probablement plus à voir avec les retombées économiques de la pandémie qu’une décision délibérée d’atteindre l’objectif de dépenses de l’Alliance», au moins dans certains cas, a déclaré da Silva.

