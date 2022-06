Crise migratoire: 108 personnes secourues d’un bateau sans gouvernail qui fuit par vent fort au large de l’île grecque | Nouvelles du monde

Au total, 108 migrants ont été secourus d’un bateau qui a été retrouvé sans gouvernail et fuyant dans la mer Égée par des vents proches de la force des coups de vent, ont annoncé les autorités grecques.

Les migrants secourus comprenaient 63 hommes, 24 femmes et 21 enfants, qui ont déclaré aux autorités que quatre autres personnes étaient portées disparues.

Tard samedi, les garde-côtes ont reçu des informations faisant état d’un voilier à la dérive au large de l’île grecque inhabitée de Délos.

Il a dépêché trois navires de sauvetage et un remorqueur en réponse.

Les sauveteurs ont réussi à remorquer le bateau jusqu’à un îlot au large de l’île voisine de Mykonos tôt dimanche, ont indiqué les autorités.

Les migrants ont ensuite été transportés en toute sécurité à Mykonos.

Ils ont affirmé aux autorités que leur bateau avait quitté la Turquie pour une destination inconnue.

« Une fois de plus, les garde-côtes ont sauvé des vies que les réseaux de trafiquants impitoyables ont exposées à un danger mortel sans même les mesures de protection les plus élémentaires », a déclaré le ministre de la navigation et de la politique insulaire, Ioannis Plakiotakis.

Pendant ce temps, dans le pays voisin de Macédoine du Nord, la police a déclaré avoir découvert 71 migrants lors de deux opérations distinctes samedi soir et arrêté trois hommes soupçonnés de traite des êtres humains.

La police a fait une descente dans une maison de la ville de Kumanovo, dans le nord du pays, et a découvert 44 Pakistanais et une personne originaire d’Inde.

Le propriétaire, un homme de 41 ans identifié uniquement par ses initiales comme UF, a également été arrêté.

Image:

Des migrants ont été photographiés dans un abri à Mykonos après le sauvetage



Les migrants seraient entrés illégalement depuis la Grèce et attendaient d’être introduits clandestinement en Serbie avant de se rendre dans des pays de l’UE non identifiés.

Les autorités ont déclaré qu’ils avaient été transférés dans un centre d’accueil pour migrants à la frontière avec la Serbie en attendant leur expulsion.

Par ailleurs, la police grecque a découvert 26 migrants de Syrie cachés dans une camionnette lors d’un contrôle de routine à un poste de péage d’autoroute dans le sud du pays.

Le chauffeur de la camionnette et son assistant, tous deux de nationalité macédonienne, ont été arrêtés, ont annoncé dimanche des responsables.

Les migrants ont été transférés dans un centre d’accueil près de la frontière avec la Grèce en attendant leur expulsion vers ce pays.

Selon la police, la route des Balkans pour les migrants, via la Macédoine du Nord, est redevenue plus active ces derniers mois après que de nombreux pays ont levé les restrictions de voyage en raison de la pandémie de COVID-19.

Cela vient après au moins 444 personnes ont traversé la Manche mardile chiffre quotidien le plus élevé depuis que le gouvernement a annoncé son intention d’envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda.

Des centaines de personnes ont fait la dangereuse traversée depuis la France alors que le gouvernement se battait contestations judiciaires de dernière minute pour arrêter la première expulsion départ du vol mardi.

Plus de 10 700 personnes ont atteint le Royaume-Uni sur de petits bateaux cette année, selon les données compilées et analysées par Sky News.

C’est le double du nombre qui avait atteint la Grande-Bretagne au même moment l’année dernière, selon les chiffres.