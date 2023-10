Crise israélo-palestinienne : Nushrratt Bharuccha semble affligée alors qu’elle arrive à Mumbai depuis un Israël déchiré par la guerre [Watch Video]

Nushrratt Bharuccha est une tendance sur Twitter depuis l’annonce de sa situation bloquée en Israël au milieu de la guerre en cours entre Israël et la Palestine. Nushrratt était là en Israël pour assister à la remise des prix HAIFA, et après samedi soir, elle est devenue introuvable, mais avec l’aide de l’ambassade, l’actrice a trouvé son chemin et a pu atteindre l’aéroport en toute sécurité, et son premier aperçu la montre affligée, tandis que sa famille est soulagée de la voir en pleine forme. C’est l’équipe de Nushrratt qui nous a informé que l’actrice avait réussi à se rendre à l’aéroport et qu’elle arriverait bientôt. Nushrratt avait l’air extrêmement exaltée et une renaissance était visible sur son visage après être rentrée chez elle.