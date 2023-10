Crise israélo-palestinienne : Nushrratt Bharuccha chante une chanson de Bollywood lors d’un événement avant que l’attaque du Hamas ne devienne virale

Actrice bollywoodienne Nushrratt Bharuccha qui était dans Israël assister à la Prix ​​Haïfa a fait la une des journaux après avoir perdu le contact avec sa famille et son équipe. Le Akelli L’actrice était coincée en Israël depuis hier, mais elle est revenue saine et sauve aujourd’hui vers 14 heures. Israël est en guerre contre la Palestine après l’attaque du Hamas. La famille et les fans de l’actrice ont poussé un soupir de soulagement après avoir contacté l’actrice. Au milieu de tout ce chaos, la vidéo de Nushrratt avec ses co-stars de Akelli chanter une chanson de Bollywood devient viral.

La vidéo de Nushrratt Bharuccha chantant une chanson de Bollywood avant que le Hamas n’attaque Israël devient virale

Nushrratt Bharuccha était en Israël pour assister à la cérémonie des HAIFA Awards où sa récente libération, Akelli a été projeté pour la première fois. Ironiquement, le film parle d’une femme bloquée loin de chez elle dans une zone sujette à la guerre. Une vidéo de Nushrratt chantant aux HAIFA Awards Tere Jaisa Yaar Kahaan de Amitabh Bachchan et Amjad Khan avec Yaarana devient viral. Ses coéquipiers, Tsahi Halevi et Amir Boutrous, ont rejoint Nushrratt pour chanter ce numéro emblématique. La vidéo vous touchera encore plus en raison de la situation de crise actuelle.

Regardez la vidéo de Nushrratt Bharuccha de HAIFA ici :

Film indien #Akelli première au Festival international du film de Haïfa 2023 !! Le DCM Rajiv Bodwade et le maire de Haïfa @EINATkalisch assisté à la première. Meilleurs vœux aux acteurs israéliens @TsahiHalevi, #AmirBoutrousactrice indienne @Nushrratt et toute l’équipe du film. pic.twitter.com/YdP0HwiwNp L’Inde en Israël (@indemtel) 5 octobre 2023

Nushrratt a non seulement chanté une chanson lors de l’événement, mais a également posé avec ses collègues de la fraternité cinématographique au niveau mondial. La visite de Nushrratt a été une expérience déchirante. L’actrice aurait perdu contact avec sa famille et son équipe samedi après 12h30. Le Hamas a attaqué Israël à l’aube le même jour.

Lorsque Nushrratt a finalement pu entrer en contact avec sa famille et son équipe, ils ont naturellement poussé un soupir de soulagement. Sa mère a exprimé sa joie après avoir appris la sécurité de sa fille et son projet de retourner en Inde. À son arrivée, Nushrratt avait l’air visiblement bouleversée par son expérience. L’actrice était au bord des larmes et a simplement demandé aux médias de la laisser rentrer chez elle auprès de sa famille. Notre cœur va à Nushrratt.

Regardez la vidéo de Nushrratt Bharuccha à l’aéroport de Mumbai ici :

La situation en Israël est très effrayante et les images des membres du Hamas attaquant le peuple israélien sont devenues virales en ligne. Les membres de l’organisation ont kidnappé les femmes d’Israël et les ont emmenées à Gaza. Selon certaines informations, le Hamas est un groupe militant palestinien. Le Premier ministre israélien s’est engagé à détruire les cachettes du Hamas à Gaza. Les derniers rapports affirment qu’environ 1 000 personnes ont été tuées dans cette attaque, dont environ 600 Israéliens et environ 300 à Gaza.