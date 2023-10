Crise israélo-palestinienne : Munmun Dutta, célèbre pour le TMKOC, exprime sa gratitude pour sa visite annulée ; dit « J’espère qu’Israël trouvera la paix »

Le Guerre israélo-palestinienne a laissé tout le monde sous un énorme choc. Samedi matin, un groupe militant appelé Hamas a attaqué Israël et tué des centaines de personnes. Actrice bollywoodienne Nushrratt Bharuccha qui était en Israël pour assister à un événement est revenue à Mumbai aujourd’hui saine et sauve, au grand soulagement de sa famille et de ses fans. Et au milieu de la guerre brutale en cours, Munmun Dutta alias Babita depuis Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah a révélé qu’elle était censée être en Israël cette semaine également. Munmun a révélé la même chose dans une story Instagram.

Munmun Dutta révèle qu’elle était censée être en Israël mais qu’elle a reporté ses projets

S’appuyant sur son compte Instagram, l’actrice de télévision populaire Munmun Dutta a exprimé sa gratitude dans un message sincère tout en priant pour Israël au milieu de sa guerre en cours avec la Palestine. Munmun a écrit qu’elle « frémit à l’idée qu’elle était censée être en Israël en ce moment ». Le Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah L’actrice a révélé que ses billets étaient réservés mais qu’elle a dû le reporter à la semaine prochaine. L’actrice partage que son quart de nuit a été soudainement prolongé en raison de scènes supplémentaires. Elle exprime sa tristesse face à la situation actuelle, mais parle de sa conviction bien ancrée. Munmun partage qu’elle est absolument convaincue de la puissance supérieure à l’œuvre qui l’a sauvée de ce qui aurait pu la tuer.

Munmun Dutta partage qu’elle n’est pas en mesure d’exprimer sa gratitude. Elle ajoute que sa conviction que Dieu existe vient de se renforcer et qu’elle a également compris le sens de l’expression « tout arrive pour son propre bien ». Elle ajoute : « J’espère qu’Israël trouvera la paix, et que le monde trouvera la paix ». Découvrez la publication de Munmun Dutta sur Instagram ici :

Nushrratt Bharuccha était coincé en Israël ; Situation en Israël

Tôt le matin aujourd’hui, des rapports ont fait surface indiquant que Sonu Ke Titu Ki Sweety L’actrice était en Israël pour les HAIFA Awards. Son film Akelli devait être projeté lors de l’événement. Nushrratt a été vue en train de passer un bon moment avec ses collègues co-stars d’Israël. Ils ont également chanté une chanson de Bollywood à la fête. Samedi après-midi, après l’attaque du Hamas contre Israël, Nushrratt a perdu le contact avec son équipe et sa famille. Elle était en contact avec l’ambassade indienne en Israël, qui lui a fait prendre un vol pour Mumbai. L’actrice avait l’air très choquée, incrédule et douloureuse à son arrivée à Mumbai. Pendant ce temps, la dernière mise à jour sur la guerre israélo-palestinienne indique que le nombre de morts a atteint environ 1 000 personnes selon la dernière mise à jour. Plus de 2 000 personnes seraient blessées. Plusieurs Israéliens ont été pris en otage par les militants de Gaza.