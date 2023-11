Crise israélo-palestinienne : les humanitaires de l’ONU plaident pour « l’accès, l’accès, l’accès »

“Chaque jour, vous pensez que c’est le pire jour et le lendemain est pire”, a déclaré le porte-parole de l’agence de santé des Nations Unies, Christian Lindmeier, citant un collègue à Gaza, qui reste sous blocus presque complet. « L’accès, l’accès, l’accès est nécessaire. »

160 enfants tués quotidiennement

Le niveau de mortalité et de souffrance est « difficile à appréhender », a déclaré M. Lindmeier aux journalistes à Genève. En moyenne, 160 enfants sont tués chaque jour dans l’enclave et le bilan total des morts a dépassé les 10 000, selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza.

Pendant ce temps, dans l’enclave dirigée par le Hamas, les bombardements israéliens se sont intensifiés et les opérations militaires sur le terrain se poursuivent contre les combattants liés aux attaques du 7 octobre.

En Israël, les gens sont « effrayés, traumatisés et angoissés pour leurs proches », selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).OMS‘s) a déclaré M. Lindmeier, avant de réitérer de nombreux appels au Hamas pour qu’il libère les otages.

Beaucoup de personnes retenues en captivité ont besoin de soins médicaux urgents, a-t-il souligné.

Efforts diplomatiques

Faisant écho aux précédents appels de l’ONU, M. Lindmeier a insisté sur le fait que ce qu’il faut maintenant, c’est « la volonté politique d’accorder au moins une pause humanitaire et un accès pour alléger les souffrances de la population civile ainsi que des otages à Gaza ».

Les efforts diplomatiques en faveur de cet objectif se sont poursuivis. Le chef des droits de l’homme de l’ONU, Volker Türk, a entamé mardi une visite de cinq jours dans la région au Caire pour dialoguer avec des responsables gouvernementaux, la société civile, des victimes et des collègues de l’ONU, soulignant que « les violations des droits de l’homme sont à l’origine de cette escalade et que les droits de l’homme jouent un rôle important ». rôle central pour trouver une issue à ce vortex de douleur ».

Il devrait se rendre à Rafah, à la frontière entre l’Égypte et Gaza, avant de se rendre à Amman, la capitale jordanienne.

Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), le porte-parole Jens Laerke a confirmé aux journalistes à Genève que l’ONU a été invitée jeudi à la conférence internationale sur l’aide humanitaire aux civils de Gaza organisée par le gouvernement français à Paris et qu’on annoncera en temps utile qui y participera en son nom. de l’Organisation.

« Conditions de vie inhumaines »

Pendant ce temps, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a déclaré mardi que plus de deux Gazaouis sur trois ont été déplacés en un mois.

« Cela s’accompagne d’une peur constante et de conditions de vie inhumaines pour près de 1,5 million de personnes », a déclaré l’UNRWA, notamment des difficultés quotidiennes pour trouver du pain et de l’eau ainsi que des coupures de télécommunications régulières qui coupent les gens de leurs proches et du reste du monde.

Plus de 717 000 personnes sont hébergées dans 149 installations de l’UNRWA à travers l’enclave, y compris dans le nord, coupé du reste de la bande de Gaza par les opérations militaires israéliennes.

Des centaines de camions attendent

« Rien ne justifie l’horreur endurée par les civils de Gaza », a insisté M. Lindmeier, soulignant leur besoin désespéré d’eau, de carburant, de nourriture et d’un accès sûr aux soins de santé pour survivre.

Il a réitéré les appels de l’ONU en faveur d’un « accès sans entrave, sûr et sécurisé » pour quelque 500 camions d’aide par jour, non seulement à travers la frontière mais aussi « jusqu’aux patients dans les hôpitaux », où des opérations chirurgicales, y compris des amputations, étaient pratiquées. sans anesthésie.

Des centaines de camions d’aide attendent d’être accessibles à la frontière entre l’Égypte et Gaza et les humanitaires sur le terrain à Gaza sont prêts à faciliter la distribution des articles de secours, a-t-il déclaré.

“De vrais héros”

M. Lindmeier a également déclaré qu’il était fier des travailleurs qui maintiennent le système de santé à Gaza contre toute attente ; de « vrais héros » qui « travaillent sous un stress constant, sans répit ».

OMS Le pays pleure les 16 agents de santé qui ont été tués alors qu’ils étaient en service, a-t-il déclaré, soulignant que toute attaque contre les soins de santé est interdite par le droit international humanitaire.