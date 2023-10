Crise israélo-palestinienne : la star de Fauda, ​​Lior Raz, Gal Gadot, Kangana Ranaut et d’autres célébrités condamnent la guerre en cours

Le Israéliens et Palestiniens sont en guerre. Un groupe militant de Gaza a attaqué Israël et ses environs samedi. Les deux hommes mènent actuellement une guerre horrible. Le Hamas, une organisation militante, a attaqué Israël et tué des centaines de personnes et en a capturé de nombreuses. Des milliers de personnes sont blessées et des milliers ont déjà perdu la vie. La guerre a suscité de vives réactions de la part des célébrités du monde entier. Gal Gadot, Fauda étoile Lior Raz, Kangana Ranaut, Munmun Dutta et bien d’autres célébrités ont condamné le Guerre israélo-palestinienne.

Note percutante de la star de Fauda, ​​Lior Raz, au milieu de la guerre en cours entre Israël et le groupe Hamas

Lior Raz a utilisé son compte Instagram officiel et a partagé une note très percutante. Il a parlé de son pays attaqué par un ennemi cruel qui a assassiné leurs enfants, femmes et hommes au lit. Il a parlé des militants qui ont emmené le peuple israélien en captivité à la veille d’une fête. Lior a exprimé sa colère contre les militants qui se vantent fièrement de leurs attaques contre « des villages d’agriculteurs prospères et épris de paix ». Il est furieux du fait que les militants considèrent leurs crimes comme leurs victoires. Il leur répond en disant que ce sont les ténèbres qui combattent la lumière. Il lance un cri de guerre affirmant que les Israéliens savent comment se battre et sauver la vie de leur peuple.

Lior demande aux gens de se rappeler qui a commencé le chemin et le massacre. Il prétend que le Hamas est une organisation qui veut détruire les Juifs. Raz affirme que le groupe ne veut en aucun cas parler de paix. Raz promet que la guerre sera inversée par les Israéliens. Il conteste que les militants de Gaza absorberont les pertes. Il dit qu’Israël entrera dans la guerre le cœur lourd et sans désir de tuer des innocents, mais étant donné les circonstances, ils affronteront ceux qui s’opposeront à eux.

Gal Gadot, Amy Schumer et d’autres célébrités réagissent à la guerre israélo-palestinienne

Wonder Woman la star Gal Gadot est originaire d’Israël. Elle a partagé des faits déchirants sur les meurtres commis lors de la guerre israélo-palestinienne en cours. Elle a partagé une photo sur laquelle on peut lire Je suis aux côtés d’Israël. « Je suis aux côtés d’Israël, vous devriez le faire aussi. Le monde ne peut pas rester les bras croisés alors que ces horribles actes de terreur se produisent ! » Gadot écrit dans la légende. L’acteur américain Josh Malina a partagé la capture d’écran de la nouvelle avec laquelle il s’est réveillé, l’horrible attaque contre Israël. Il s’en souvient dans ses prières. Même Jamie Lee Curtis a exprimé son soutien à Israël avec un message. La vétéran d’Hollywood n’a rien écrit mais s’est contentée d’afficher le drapeau israélien, exprimant ainsi sa solidarité.

Amy Schumer a également condamné la guerre en reprenant le poste de Guy Oseary. L’actrice a été horrifiée de voir des gens célébrer les meurtres en Iran. Elle a écrit qu’elle a toujours prié pour la paix et qu’elle a toujours défendu sa communauté juive. Mais aujourd’hui, elle n’a que du chagrin et des larmes.

Une nouvelle horrible avec laquelle se réveiller. Je pense à Israël. pic.twitter.com/E4pEVFo83A (((Juif))) (@JoshMalina) 7 octobre 2023

Kangana Ranaut, Swara Bhasker, Munmun et Gauahar réagissent également à l’attaque contre Israël

Kangana Ranaut a écrit qu’il est impossible de parcourir les réseaux sociaux aujourd’hui sans être secoué/marqué ou consterné par la vision profondément perturbée des photos et des cadavres de femmes israéliennes et des actes horribles qui sont perpétrés en Israël. Kangana a partagé que cela l’avait brisée en un million de morceaux et que son cœur allait aux gens là-bas. Munmun Dutta a également condamné l’attaque tout en révélant qu’elle était censée se trouver en Israël cette semaine.

Gauahar Khan et Swara Bhasker, en revanche, ont des points de vue différents. Ils racontent tous les crimes commis contre les Palestiniens depuis des lustres.

Depuis quand l’oppresseur est-il devenu l’opprimé ????? Vue pratique du monde !!!!! Aveugle aux années et années d’histoire d’oppression. Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 7 octobre 2023

Le groupe islamiste palestinien Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël. Cela a entraîné la mort de plus de 1 000 personnes. Des centaines d’officiers ont perdu la vie. Le Hamas a attaqué Israël en lançant une attaque surprise à la roquette.