Crise israélo-palestinienne : au milieu des craintes de crimes de guerre, le chef des droits de l’ONU renouvelle ses appels à mettre fin à la violence et à libérer les otages

« L’eau est rare et la peur est omniprésente » à Gaza, a déclaré M. Türk aux journalistes à Amman, relatant une conversation qu’il a eue quelques minutes plus tôt avec un collègue à Gaza qui a dû fuir les bombardements israéliens avec sa famille. « Ses enfants, âgés de neuf et sept ans, lui posent des questions auxquelles il ne sait pas répondre : ‘Pourquoi cela nous arrive-t-il ?’ Qu’avons-nous fait?'”

Les commentaires de M. Türk interviennent alors que de nouvelles informations ont été publiées vendredi matin selon lesquelles une cour de l’hôpital Al Shifa dans la ville de Gaza, où s’abritaient des milliers de Palestiniens déplacés, avait été frappée par des bombardements.

« Arrêtez la violence, garantissez la sécurité des travailleurs humanitaires, garantissez un accès sûr pour garantir que l’aide humanitaire puisse être fournie à tous ceux qui en ont besoin, veillez à ce que les gens aient suffisamment à manger, de l’eau potable, des soins médicaux et un abri, libérez les otages. , servir la responsabilité et traduire en justice, conformément au droit international humanitaire, les auteurs de violations graves », a insisté le chef des droits de l’ONU de l’ONU.

Justice pour les victimes des attaques du Hamas

Evoquant les massacres perpétrés par le Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre, M. Türk a déclaré que ces attaques « devraient indigner chacun d’entre nous ».

« Il faut que justice soit rendue, que soient rendues des comptes et que des réparations soient apportées aux victimes de ces crimes atroces », a-t-il insisté.

Il a appelé au rapatriement des 240 otages et à la cessation des « tirs aveugles de roquettes sur Israël » par les groupes armés palestiniens.

Les enfants « souffrent terriblement »

Le chef des droits de l’ONU terminait une visite de cinq jours au Moyen-Orient et a évoqué sa visite à l’hôpital El Arish de Rafah, en Égypte, où il a vu de jeunes enfants grièvement blessés à Gaza.

“Ce sont des enfants ‘chanceux’ qui ont terriblement souffert mais sont toujours en vie et reçoivent des soins médicaux appropriés”, a-t-il déclaré, rappelant que selon les autorités sanitaires de l’enclave, quelque 4 400 autres enfants ont été tués à Gaza au cours du mois dernier et plus de 26 000 blessés, tandis que les personnes handicapées ont perdu leurs soignants et sont restées bloquées sous les bombes.

Mettez fin à « l’agonie » des civils de Gaza

« Le siège complet qui dure maintenant plus d’un mois a rendu pénible pour les habitants de Gaza de trouver les produits de première nécessité et, franchement, de survivre », a déclaré M. Türk, insistant sur le fait que « toutes les formes de punition collective doivent cesser ».

À ce jour, un total de 821 camions humanitaires ont été autorisés à entrer à Gaza depuis l’Égypte via le terminal de Rafah depuis la reprise des livraisons le 21 octobre. Avant la crise actuelle, 500 camions en moyenne par jour entraient dans l’enclave.

Appel pour enquêter sur les attaques

Le bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU OCHA a déclaré vendredi qu’il n’y avait aucun accès à l’aide pour les centaines de milliers de personnes qui restent dans le nord de Gaza. Cette évaluation désastreuse fait écho aux commentaires antérieurs du chef des droits de l’ONU qui décrivait comment les « bombardements israéliens intensifs sur Gaza, y compris l’utilisation d’armes explosives à fort impact et à fort impact dans des zones densément peuplées », avaient rasé « des dizaines de milliers de bâtiments ». ».

« Israël doit immédiatement mettre fin à l’utilisation de telles méthodes et moyens de guerre, et ces attaques doivent faire l’objet d’une enquête », a-t-il déclaré.

« Nulle part n’est sûr »

Le chef des droits de l’ONU a réitéré que même si les civils devraient être protégés par le droit international « où qu’ils se trouvent », à l’heure actuelle, « aucun endroit à Gaza n’est sûr » et les zones de sécurité désignées par les forces de défense israéliennes soulèvent des questions sur les garanties réelles de sécurité.

Jeudi, en réaction à une annonce des États-Unis selon laquelle Israël avait accepté de suspendre ses opérations militaires dans le nord de Gaza pour permettre des pauses humanitaires quotidiennes de quatre heures, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que tout projet de pause à court terme dans les combats à Gaza doit être mené en coordination avec l’ONU et après accord de toutes les parties.

Respecter les lois de la guerre

Evoquant les frappes « particulièrement intenses » contre les hôpitaux et à proximité des hôpitaux de la ville de Gaza, M. Türk a souligné que le droit international humanitaire accorde une protection spéciale aux unités médicales et exige qu’elles soient protégées et respectées à tout moment.

« Toute utilisation par des groupes armés palestiniens de civils et de biens civils pour se protéger contre les attaques est contraire aux lois de la guerre. Mais un tel comportement des groupes armés palestiniens ne dispense pas Israël de son obligation de garantir que les civils soient épargnés – que les principes de distinction, de précaution lors des attaques et de proportionnalité soient respectés », a-t-il déclaré.

Le chef des droits de l’ONU a également déclaré qu’il était « extrêmement pénible » de voir ce qui arrive au personnel de l’ONU à Gaza : « le fait que nous ayons perdu 99 personnes ». [UN agency for Palestine refugees – UNRWA– staff members] est sans précédent ».

M. Türk a qualifié d’« inacceptable » le fait que plus de 600 personnes déplacées cherchant un abri aient été tuées dans les écoles gérées par l’UNRWA. « Il existe un principe d’inviolabilité des locaux de l’ONU », a-t-il insisté.

Cisjordanie : « mettre fin au cycle de la violence »

En ce qui concerne la Cisjordanie occupée, M. Türk a appelé les autorités israéliennes à y assurer la protection des Palestiniens alors qu’ils sont quotidiennement confrontés à « la violence des forces israéliennes et des colons, aux mauvais traitements, aux arrestations, aux expulsions, à l’intimidation et à l’humiliation ».

Environ 200 Palestiniens ont déjà été tués en Cisjordanie avant le 7 octobre et 176 autres ont été tués depuis, a déclaré M. Türk. La violence des colons détruisait des vies et des moyens de subsistance et alimentait les déplacements dans un contexte d’impunité persistante.

M. Türk a exhorté les autorités israéliennes à mettre en œuvre les recommandations des « nombreux rapports sur les droits de l’homme dans le territoire palestinien occupé » publiés au fil des années par son Bureau et à tenir compte des appels à « des enquêtes significatives et à la responsabilisation pour mettre fin à ce cycle de violence et de vengeance contre des communautés entières ». .

« Lorsque les autorités nationales s’avèrent peu disposées ou incapables de mener de telles enquêtes, et lorsque des récits controversés font état d’incidents particulièrement importants, une enquête internationale indépendante doit être menée », a-t-il déclaré.

Intensifier

Le Haut-Commissaire Türk, qui n’a pas encore obtenu l’accès à Israël et au territoire palestinien occupé dans le cadre de sa visite dans la région, a déclaré qu’il s’était entretenu au téléphone avec des défenseurs des droits de l’homme des deux côtés.

Les défenseurs palestiniens des droits humains « ont souligné l’échec de la communauté internationale à s’acquitter de son obligation de garantir le respect du droit humanitaire international et à user de son influence pour mettre un terme aux souffrances inadmissibles des civils au milieu de cette folie », a-t-il déclaré.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a vivement exhorté la communauté internationale à assumer ses responsabilités, soulignant la nécessité d’appliquer des normes universelles « dans chaque situation dans le monde ».

« Les États membres influents doivent travailler plus dur que jamais pour amener les parties à un cessez-le-feu, sans plus attendre », a-t-il déclaré.