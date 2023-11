Crise israélo-palestinienne : « Assez, c’est assez », disent les humanitaires de l’ONU

Alors que la crise israélo-palestinienne est sur le point d’entrer dans son deuxième mois, une douzaine d’agences des Nations Unies ont réitéré leurs appels urgents à un cessez-le-feu humanitaire immédiat afin de permettre davantage d’aide vitale à Gaza.

Parmi ceux qui s’unissent derrière le message selon lequel « ça suffit », le chef des secours de l’ONU, Martin Griffiths, a renouvelé ses précédents appels à la libération immédiate et inconditionnelle des plus de 240 otages capturés par le Hamas et détenus à Gaza depuis le 7 octobre.

Toutes les parties doivent respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et des droits de l’homme, ont insisté les dirigeants de l’agence des Nations Unies, alors que les médias rapportaient d’énormes explosions provenant de frappes aériennes dans le nord de Gaza pendant la nuit.

« Les civils et les infrastructures dont ils dépendent – ​​notamment les hôpitaux, les refuges et les écoles – doivent être protégés », ont-ils déclaré.

Un « outrage »

Dans leur déclaration commune, les dirigeants humanitaires ont qualifié de « scandale » les meurtres d’un grand nombre de civils à Gaza. Il en va de même du fait que les 2,2 millions d’habitants de la bande de Gaza continuent d’être privés de nourriture, d’eau, de médicaments, d’électricité et de carburant.

Selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas, le bilan des morts depuis le 7 octobre a atteint 9 770, dont 4 008 enfants et 2 550 femmes, a rapporté le bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).

Quelque 2 260 personnes, dont 1 270 enfants, sont portées disparues à Gaza, la plupart étant vraisemblablement coincées sous les décombres qui s’accumulent.

Les responsables humanitaires ont souligné que « toute une population est assiégée et attaquée, privée de l’accès aux éléments essentiels à sa survie, bombardée dans ses maisons, ses abris, ses hôpitaux et ses lieux de culte ».

«C’est inacceptable», ont-ils insisté.

Des panneaux solaires touchés

OCHA a rapporté qu’à Gaza, les habitants bravent les frappes aériennes pour faire la queue devant les boulangeries dans l’espoir d’acheter du pain, alors que les sources d’énergie continuent de diminuer.

De nombreux panneaux solaires installés sur les toits des bâtiments, en particulier dans la ville de Gaza, auraient été détruits par les frappes aériennes israéliennes ces derniers jours, a indiqué l’OCHA. Cela a éliminé l’une des sources d’énergie restantes pour les hôpitaux et la production d’eau et de nourriture, car les autorités israéliennes continuent d’interdire l’entrée de carburant dans la bande de Gaza.

Attaques contre les soins de santé

Dimanche soir, OCHA a rapporté qu’« au cours des dernières 24 heures, les frappes se sont poursuivies à proximité immédiate des hôpitaux, notamment l’hôpital indonésien (Beit Lahiya) et l’hôpital Al Quds à Tal Al Hawa (ville de Gaza) », faisant des blessés et des blessés. dégâts, tandis que l’armée israélienne a affirmé que « des membres de groupes armés ont tiré depuis ces zones ».

Plus de 100 attaques contre les soins de santé, tuant ou blessant près de 1 000 personnes, ont été signalées au 4 novembre, selon l’agence de santé des Nations Unies, l’OMS.

Le chef de l’ONU, António Guterres, s’est déclaré vendredi « horrifié » par une attaque signalée à Gaza contre un convoi d’ambulances devant l’hôpital Al Shifa en route vers le poste frontière de Rafah, où les évacuations médicales de patients blessés vers l’Égypte avaient commencé la semaine dernière.

La frappe a également été condamnée par l’OMS, qui a rappelé que les attaques contre les soins de santé, « y compris le ciblage des hôpitaux et la restriction de l’acheminement de l’aide essentielle telle que les fournitures médicales, le carburant et l’eau », peuvent constituer des violations du droit international humanitaire.

Pas de refuge pour les blessés

Alors que 14 des 35 hôpitaux de Gaza ont cessé de fonctionner, plus de 23 000 personnes ont été blessées à Gaza depuis le 7 octobre et ont besoin de soins.

OCHA a déclaré que l’attaque de vendredi contre le convoi d’ambulances a été suivie par un arrêt complet de la sortie des binationaux et des blessés via Rafah.

Aucune autre évacuation n’a été signalée depuis Gaza au cours du week-end, a déclaré OCHA, en raison « de l’échec du Hamas, d’Israël et de l’Égypte à parvenir à un accord concernant l’évacuation en toute sécurité des patients du nord de Gaza ».

Des maladies en hausse

Les déplacements massifs provoqués par l’ordre donné le 13 octobre par les Forces de défense israéliennes aux habitants de Gaza de quitter la ville de Gaza et le nord de l’enclave ont aggravé la situation sanitaire déjà fragile à Gaza.

Plus de 700 000 des 1,5 million de personnes déplacées à l’intérieur de la bande de Gaza trouvent refuge dans 149 centres gérés par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), qui sont gravement surpeuplés.

Plusieurs cas d’infections respiratoires aiguës, de diarrhée et de varicelle ont été signalés parmi les personnes réfugiées dans les refuges de l’UNRWA.

Une pénurie d’eau particulièrement aiguë dans le nord de l’enclave « soulève des inquiétudes quant à la déshydratation et aux maladies d’origine hydrique dues à la consommation d’eau provenant de sources dangereuses », a prévenu OCHA, tandis que les frappes sur trois canalisations d’égouts dans la ville de Gaza la semaine dernière posent un « risque imminent d’évacuation des eaux usées ». inondations » selon les autorités municipales.

Pas d’accès au nord

L’UNRWA a déploré le fait que ses abris aient été touchés à plusieurs reprises par les tirs israéliens et ne soient plus sûrs pour ceux qui y cherchent refuge. Samedi, une école de l’UNRWA située dans le camp de Jabalia, au nord de la ville de Gaza, a été directement touchée par des frappes qui ont tué 15 personnes et en ont blessé 70.

L’agence a déclaré qu’au 12 octobre, plus de 160 000 personnes déplacées se trouvaient dans 57 de ses installations dans la ville de Gaza et dans le gouvernorat du nord de Gaza, avant qu’un ordre d’évacuation ne soit émis par les autorités israéliennes.

Cependant, l’UNRWA a averti qu’il « n’est pas en mesure d’accéder à ces abris pour aider ou protéger les personnes déplacées à l’intérieur du pays et qu’il ne dispose pas d’informations sur leurs besoins et leurs conditions ».

Depuis le 7 octobre, l’agence a déploré la perte de 88 de ses propres employés – le plus grand nombre de victimes de l’ONU jamais enregistré dans un seul conflit.