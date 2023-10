Dixième session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale

Actions israéliennes illégales à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé

Arrière-plan

Les Nations Unies ont joué un rôle important dans la résolution du conflit persistant entre Israël et la Palestine, et elles ont été activement impliquées dans la recherche d’une résolution pacifique du conflit israélo-palestinien.

Le 7 octobre 2023, des groupes armés palestiniens à Gaza ont lancé des milliers de roquettes vers Israël et franchi la clôture périphérique de Gaza à plusieurs endroits, pénétrant dans les villes israéliennes et tuant et capturant les forces israéliennes et les civils. L’armée israélienne a déclaré « l’état d’alerte de guerre » et a commencé à frapper des cibles dans la bande de Gaza, notamment des bâtiments résidentiels et des établissements de santé. Depuis lors, des milliers de personnes ont été tuées et plus d’un million ont été déplacées, tandis que certaines parties de Gaza ont été réduites en ruines.

L’ONU exhorte les parties à épargner les vies civiles

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a exprimé sa profonde préoccupation face à l’escalade du conflit en Israël et à Gaza et a souligné la nécessité d’empêcher la violence de se propager à l’ensemble de la région. Il a également alarmé les affrontements le long de la Ligne bleue, la démarcation entre Israël et le Liban, ainsi que les attaques signalées depuis le sud du Liban.

Éviter les « punitions collectives »

Depuis que le Hamas et le Jihad islamique palestinien ont lancé une attaque comprenant des milliers de roquettes aveugles qui ont atteint le centre d’Israël, l’ONU a mis en garde contre une action aveugle ou disproportionnée contre Gaza et a exprimé son inquiétude face au « siège total » du territoire ordonné par les autorités israéliennes, coupant ainsi Gaza. approvisionnement en électricité, eau, nourriture et carburant.

Libérer les otages israéliens à Gaza

M. Guterres a réitéré la nécessité de toujours protéger les civils, comme le garantit le droit international. « J’appelle à la libération immédiate de tous les otages israéliens détenus à Gaza », a-t-il déclaré.

Un accès humanitaire urgent

Le chef de l’ONU a souligné que les locaux, les hôpitaux, les écoles et les cliniques de l’ONU ne devaient jamais être pris pour cible, et a souligné l’urgence de l’accès humanitaire à l’enclave.

« Les fournitures vitales vitales – notamment le carburant, la nourriture et l’eau – doivent être autorisées à entrer à Gaza. Nous avons besoin d’un accès humanitaire rapide et sans entrave dès maintenant », a-t-il déclaré.

