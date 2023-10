Crise Israël-Gaza ; Les États-Unis opposent leur veto à une résolution du Conseil de sécurité — Enjeux mondiaux

Alors que 12 des 15 membres du Conseil ont voté en faveur du texte proposé par le Brésil, un (les États-Unis) a voté contre et deux (la Russie et le Royaume-Uni) se sont abstenus.

Un vote « non » de la part de l’un des cinq membres permanents du Conseil s’arrête action sur toute mesure mettre devant lui. Les membres permanents de l’organisme sont la Chine, la France, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Amendements russes

Avant le vote, deux amendements proposés par la Russie, appelant à un cessez-le-feu immédiat, durable et total, et à l’arrêt des attaques contre les civils, ont été rejetés par le Parlement. Conseil de sécurité.

L’ambassadeur russe Vassily Nebenzia a déclaré que « le temps des métaphores diplomatiques est révolu depuis longtemps ». Quiconque n’a pas soutenu le projet de résolution russe sur cette question porte la responsabilité de ce qui se passe, a-t-il déclaré. Le projet actuel « ne contient aucun appel clair à un cessez-le-feu » et « ne contribuera pas à mettre fin à l’effusion de sang ».

Il a déclaré que les amendements de la Russie proposaient d’appeler à mettre fin aux attaques aveugles contre les civils et les infrastructures à Gaza et de condamner l’imposition du blocus sur l’enclave ; et en ajoutant un nouveau point pour un appel à un cessez-le-feu humanitaire.

« Si ces éléments ne sont pas inclus dans le projet actuel, cela ne contribuera pas à résoudre la situation humaine à Gaza et à polariser les positions de la communauté internationale », a-t-il déclaré.

Rejet américain

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a expliqué le veto de son pays dans la salle du Conseil en disant que « cette résolution ne mentionnait pas le droit d’autodéfense d’Israël ».

« Israël a le sens inhérent de la légitime défense, comme le reflète l’article 51 de la Charte des Nations Unies», a-t-elle ajouté, soulignant que ce droit avait été réaffirmé par le Conseil dans des résolutions précédentes sur les attaques terroristes, « cette résolution aurait dû faire de même ».

Elle a déclaré que même si les États-Unis ne pouvaient pas soutenir la résolution, ils continueraient à travailler en étroite collaboration avec tous les membres du Conseil sur la crise, « tout comme nous continuerons de réitérer la nécessité de protéger les civils, y compris les membres des médias, les travailleurs humanitaires et les citoyens ». Des responsables de l’ONU.

L’ambassadeur Thomas-Greenfield a également souligné que les États-Unis étaient également engagés dans une diplomatie sur le terrain, avec la visite du président Joseph Biden et d’autres hauts responsables.

« Oui, les résolutions sont importantes, et oui, ce Conseil doit s’exprimer. Mais les mesures que nous prenons doivent être fondées sur les faits sur le terrain et soutenir une diplomatie directe qui peut sauver des vies », a-t-elle déclaré.