Crise irakienne : les partisans de Sadr occupent le parlement

Dix mois après que le religieux populiste Moqtada al-Sadr a remporté le plus grand nombre de sièges à l’Assemblée législative, les politiciens des blocs chiite, sunnite et kurde du pays continuent de se battre âprement pour la forme d’un nouveau gouvernement. Maintenant, Sadr s’est retiré du processus alors que ses partisans campent dans le grand bâtiment de la législature.

Près de deux décennies après l’invasion de l’Irak par les États-Unis, les partis politiques ici ont généralement fonctionné dans le cadre de ce qui est devenu effectivement les règles du jeu : un système basé sur le consensus qui donne à chacun une place à la table et l’accès aux minerais du pays riche en pétrole. richesse, souvent par le clientélisme et la corruption. Mais après avoir essayé et échoué à former un gouvernement qui excluait son rival chiite, l’ancien Premier ministre Nouri al-Maliki, Sadr a défié le livre de règles, et les troubles qu’il suscite ont fait basculer l’Irak vers un territoire anxieux et inconnu.