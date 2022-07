Crise immobilière: le régulateur bancaire chinois prolonge les prêts alors que le boycott des prêts hypothécaires se développe

Hong Kong

CNN Affaires

—



Le régulateur bancaire chinois s’est engagé à augmenter les prêts pour aider les promoteurs à terminer les projets immobiliers bloqués et à stimuler la demande des acheteurs, alors qu’un boycott croissant des prêts hypothécaires par les acheteurs de maison exacerbe les problèmes immobiliers du pays.

La Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances (CBIRC) a réitéré jeudi qu’elle fournirait un “soutien actif au crédit” aux promoteurs immobiliers, afin qu’ils puissent achever les projets retardés ou bloqués dès que possible.

Il a également exhorté les banques à accorder davantage de prêts hypothécaires aux acheteurs qualifiés pour soutenir la demande et soutenir le marché immobilier.

Le régulateur a déclaré que les efforts précédents pour stimuler les prêts immobiliers avaient fonctionné.

Les prêts hypothécaires ont augmenté après que la Banque populaire de Chine a réduit les taux hypothécaires de deux dixièmes de point de pourcentage en mai pour les acheteurs d’une première maison. La quasi-totalité – 90 % – des prêts hypothécaires ont été accordés à des accédants à la propriété.

“Le rythme actuel des prêts liés à l’immobilier a atteint le rythme le plus rapide depuis 2019”, a déclaré Liu Zhongrui, un responsable du CBIRC, lors d’une conférence de presse jeudi à Pékin.

Le mois dernier, les nouveaux prêts aux développeurs émis par les banques ont également atteint 52,2 milliards de yuans (7,7 milliards de dollars), a ajouté Liu.

L’engagement est le dernier d’une série de mesures prises par les autorités chinoises pour apaiser une révolte des acheteurs de maison dans tout le pays. Un nombre croissant d’acheteurs mécontents refusent de payer des hypothèques sur des projets inachevés, aggravant les problèmes immobiliers du pays et suscitant des inquiétudes concernant une crise financière systémique et des troubles sociaux.

Le mouvement est un signe de la façon dont la pénurie de liquidités à laquelle sont confrontés les développeurs se répercute sur d’autres aspects de la société.

Le problème a commencé en 2020, lorsque Pékin a commencé à sévir contre les emprunts excessifs des promoteurs dans le but de contenir leur endettement élevé et de freiner les prix de l’immobilier. La crise s’est aggravée l’année dernière lorsque Evergrande – le développeur le plus endetté du pays – s’est empressé de lever des fonds pour rembourser les prêteurs. Alors que le secteur immobilier se refroidit, plusieurs grandes entreprises cherchent à se protéger des créanciers. De nombreux projets immobiliers à travers le pays ont été retardés ou suspendus en raison du manque de liquidités des promoteurs.

La colère du public grandit face aux projets bloqués, car de nombreux acheteurs de maisons avaient commencé à rembourser leurs hypothèques avant d’être en possession de la nouvelle propriété. En Chine, les sociétés immobilières sont autorisées à vendre des maisons avant de les terminer et à utiliser les fonds pour financer la construction. C’est la façon la plus courante de vendre des maisons dans l’industrie.

Le boycott des prêts hypothécaires pourrait entraîner une augmentation des créances douteuses dans les banques et atténuer davantage le sentiment dans le secteur immobilier, selon les analystes. Si les ventes continuent de baisser, les développeurs pourraient être confrontés à un problème de trésorerie plus important, ce qui pourrait entraîner davantage de défauts de paiement et de retards de projets, créant un cercle vicieux sur le marché. La crise immobilière mettra également à rude épreuve l’économie et le système financier – l’immobilier et les industries connexes représentent jusqu’à 30% du PIB chinois.

Plus tôt cette semaine, la ville de Zhengzhou, dans le centre de la Chine, a mis en place un fonds de sauvetage des promoteurs immobiliers pour faire face aux projets inachevés, l’une des premières mesures de sauvetage des gouvernements locaux pour lutter contre le boycott des prêts hypothécaires.

Le fonds sera créé conjointement par Henan Asset Management, basé à Zhengzhou, et Zhengzhou Real Estate Group, selon un communiqué publié mardi par le gestionnaire d’actifs. Zhengzhou est la capitale de la province centrale du Henan et actuellement au centre du boycott national des prêts hypothécaires.

Les deux entreprises sont soutenues par les gouvernements locaux de la province.

Le fonds sera utilisé pour “relancer des projets immobiliers problématiques et renflouer les promoteurs en difficulté”, indique le communiqué, sans divulguer la taille du fonds.