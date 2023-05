Crise humanitaire attendue alors que les réfugiés affluent dans les pays voisins

« Ces pays sont déjà bien sûr en difficulté suite au conflit en cours et à l’échec de six saisons des pluies dans la Corne de l’Afrique, qui a déjà laissé de nombreuses personnes en situation d’insécurité alimentaire ou de malnutrition », a déclaré à CNBC Madiha Raza, responsable principale des communications mondiales de l’IRC pour l’Afrique. .

Environ 45 millions de personnes restent au Soudan, confrontées à de graves pénuries de carburant, de nourriture, d’eau et d’accès médical. De multiples cessez-le-feu se sont rapidement dissous dans de nouvelles violences, ce qui rend difficile pour les organismes internationaux et les ONG d’acheminer l’aide humanitaire dans le vaste pays tentaculaire.

La directrice américaine du renseignement national, Avril Haines, a déclaré jeudi lors d’une audience au Sénat que les combats « seront probablement prolongés car les deux parties pensent qu’elles peuvent gagner militairement et ont peu d’incitations à venir à la table des négociations ».

Le conflit entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide (RSF) est entré lundi dans son 24e jour alors qu’un nouveau cessez-le-feu a été abandonné plus tôt dans la semaine.

-/AFP via Getty Images

« Ces pays sont des communautés d’accueil de réfugiés et des pays qui ont besoin de plus de soutien de la part de la communauté internationale pour pouvoir accueillir et soutenir les réfugiés qui arrivent par milliers », a ajouté Raza.

Le Agence des Nations Unies pour les réfugiés a prévu un chiffre de 800 000 réfugiés si le conflit continue comme prévu. Ces chiffres incluent ceux qui voyagent dans des conditions désastreuses vers le Tchad, le Soudan du Sud et l’Éthiopie voisins.

« Les gens arrivent traumatisés, affamés. Il fait extrêmement chaud et il y a un manque aigu d’eau dans ces régions. Il fait environ 50 degrés centigrades (122 Fahrenheit). Les gens arrivent extrêmement déshydratés et assoiffés », a déclaré Raza par liaison vidéo depuis Nairobi, Kenya.

Elle a déclaré que le manque de carburant, de nourriture et d’équipement pharmaceutique a encore fait grimper les prix dans un pays qui se débattait déjà avant l’escalade de la violence.

« Les personnes à l’intérieur du pays qui sont piégées à l’intérieur n’ont pas les moyens ou l’accès pour obtenir des provisions de base, donc absolument, nous anticipions une crise humanitaire secondaire », a déclaré Raza.

« Plus cela durera, plus il faudra de temps pour se remettre des chocs économiques dans les pays qui sont sensibles à une instabilité extrême. »

Le Darfour à nouveau entre deux feux

Selon l’IRC, la plupart des réfugiés qui traversent le Tchad sont des femmes et des enfants et sont originaires du Darfour. L’organisation fournit des cliniques de santé mobiles, de la nutrition, de la protection et de l’eau, de nombreux hôpitaux de la région ouest ayant été attaqués ou pillés.

« Les gens de plus loin ne peuvent pas traverser parce qu’ils sont attaqués, tués ou blessés », a-t-elle ajouté.

Le Darfour est dans le feu croisé du conflit depuis 2003, après que des groupes non arabes se sont soulevés contre le gouvernement dirigé par les Arabes du dictateur aujourd’hui déchu Omar el-Béchir. En réponse, Bashir a envoyé des milices arabes brutales, connues sous le nom de « Janjaweed ».

Les Forces de soutien rapide, dirigées par Mohamed Hamdan Dagalo, connu sous le nom de « Hemedti », sont issues de la milice Janjaweed, et divers groupes arabes ont profité de l’instabilité créée par le conflit dans la capitale du pays, Khartoum, pour lancer de violentes attaques.

Les RSF sont en conflit avec les Forces armées soudanaises, dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan, depuis le 15 avril, après la rupture d’un fragile accord de partage du pouvoir entre les deux factions militaires.

Les deux généraux avaient supervisé une transition prévue vers un régime civil à la suite d’un coup d’État militaire en octobre 2021 qui a renversé le Premier ministre civil Abdalla Hamdok et dissous le gouvernement du pays.