Crise humanitaire : 5 millions de personnes déplacées par la guerre civile au Soudan

Cinq millions de personnes ont été déplacées par la guerre civile au Soudan, qui est confronté à une urgence humanitaire qui s’aggrave rapidement après des mois de violents combats entre l’armée et une force paramilitaire rivale.

Le chiffre des déplacements, fourni par l’Organisation internationale pour les migrations, fait écho à un avertissement de la principale agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, selon lequel plus d’un milliard de dollars serait nécessaire pour soutenir ceux qui fuient les violences vers les pays voisins.

Selon l’OIM, plus de 4 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur du Soudan depuis le début des combats à la mi-avril entre l’armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les Forces de soutien rapide (RSF), rivales, commandées par Mohamed. Hamdan Dagalo, dit Hemedti.

L’agence a indiqué que 1,1 million de personnes supplémentaires avaient fui vers les pays voisins, dont plus de 750 000 vers l’Égypte ou le Tchad.

Environ 24,7 millions de Soudanais, soit environ la moitié de la population du pays, ont besoin d’aide humanitaire et de protection.

Les efforts internationaux de médiation dans le conflit ont jusqu’à présent échoué. Il y a eu au moins neuf accords de cessez-le-feu et tous ont échoué, tandis que les pénuries de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant se sont aggravées en raison de la perturbation des routes commerciales, ce qui a également fait grimper les prix.

Mardi, le HCR a lancé un appel de fonds d’un milliard de dollars pour fournir une aide et une protection essentielles à plus de 1,8 million de personnes qui devraient arriver dans cinq pays voisins d’ici la fin 2023, ce qui représente une multiplication par deux par rapport à ce qu’il avait initialement estimé en mai.

« La crise a déclenché une demande urgente d’aide humanitaire, car ceux qui arrivent dans les zones frontalières reculées se retrouvent dans des circonstances désespérées en raison de services inadéquats, d’infrastructures médiocres et d’un accès limité », a déclaré Mamadou Dian Balde, directeur du bureau régional du HCR pour l’Est et l’Est. Corne de l’Afrique et Grands Lacs.

« Les partenaires actifs dans cette réponse font tout leur possible pour soutenir ceux qui arrivent et leurs hôtes, mais sans suffisamment de ressources des donateurs, ces efforts seront sévèrement réduits. »

Balde a signalé une situation sanitaire désastreuse parmi les nouveaux arrivants en République centrafricaine, au Tchad, en Égypte, en Éthiopie et au Soudan du Sud, notamment des taux de malnutrition élevés et des épidémies telles que le choléra et la rougeole.

« Il est profondément pénible de recevoir des informations selon lesquelles des enfants meurent de maladies qui pourraient être entièrement évitées, si les partenaires disposaient de ressources suffisantes », a déclaré Balde.

Le Soudan a été plongé dans le chaos il y a près de cinq mois lorsque des tensions latentes depuis longtemps entre les militaires ont dégénéré en guerre ouverte. Les combats ont réduit la capitale soudanaise, Khartoum, à un champ de bataille urbain, sans qu’aucune des deux parties ne parvienne à prendre le contrôle de la ville.

Pendant ce temps, dans la région occidentale du Darfour – théâtre d’une campagne génocidaire au début des années 2000 – le conflit s’est transformé en violence ethnique, les RSF et les milices arabes alliées attaquant des groupes ethniques africains, selon des groupes de défense des droits et l’ONU.

Les négociations de paix formelles négociées par les États-Unis et l’Arabie saoudite dans la ville côtière du royaume de Djeddah ont été ajournées fin juin, les deux médiateurs accusant publiquement les RSF et l’armée de violer continuellement les trêves.