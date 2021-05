Le Premier ministre a appelé l’afflux soudain de migrants un «Crise grave» tant au niveau espagnol qu’européen, en prononçant mardi un discours télévisé sur la situation à Ceuta.

« La priorité est de garantir le contrôle aux frontières à la frontière avec le Maroc et de doter Ceuta et Melilla des moyens nécessaires pour résoudre la crise », A déclaré Sanchez.

Cette arrivée soudaine de migrants irréguliers représente une grave crise pour l’Espagne et l’Europe. Je tiens à assurer aux Espagnols et à ceux qui vivent à Ceuta et Melilla que nous allons rétablir l’ordre dans la ville et à ses frontières avec une rapidité maximale.

Sanchez s’est également engagé à visiter les deux enclaves, situées à quelque 300 kilomètres l’une de l’autre sur la côte marocaine, plus tard dans la journée, afin de « Montrer la détermination avec laquelle le gouvernement espagnol agit. »

L’enclave de Ceuta a connu lundi un afflux inattendu de migrants, avec plus de 6000 personnes qui ont pénétré sur le territoire espagnol dans une tentative apparemment coordonnée. Les migrants, dont quelque 1500 se sont avérés mineurs, ont afflué vers Ceuta du nord et du sud, contournant ses barrières frontalières par des approches de la mer, alors qu’ils marchaient à marée basse, ont utilisé des dériveurs gonflables et ont même nagé pour entrer en Europe.

Au moins une personne est décédée lors de la violation massive de la frontière, selon les autorités espagnoles.

Le Premier ministre s’est engagé à expulser tous ceux qui sont entrés illégalement sur le territoire du pays lors de la brèche inhabituellement importante à la frontière. Quelque 1 500 personnes de la brèche de lundi avaient déjà été renvoyées au Maroc, a déclaré le ministre espagnol de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska plus tôt dans la journée. Des forces de police et de garde-frontières supplémentaires ont été déployées dans l’enclave pour renforcer la sécurité.

Pendant des années, Ceuta et Melilla ont été des points chauds particuliers pour les migrants cherchant à fuir l’Afrique et à entrer en Europe. Les migrants clandestins essaient fréquemment d’entrer en escaladant la barrière frontalière et en essayant de prendre un tour par le trafic passant, ou en essayant d’atteindre le sol espagnol par la mer.

L’enclave de Melilla a également connu une brèche mineure à la frontière, ont rapporté mardi les médias espagnols, avec quelque 85 personnes franchissant sa barrière frontalière.

