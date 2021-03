L’afflux d’enfants non accompagnés à travers la frontière mexicaine des États-Unis se poursuit sans relâche, avec plus de 4 200 enfants détenus dans des installations de fortune. Les démocrates, qui ont accusé Donald Trump de mettre des enfants en cage, ont blâmé l’ancien président.

Plus de 4200 mineurs étaient détenus dans «Semblable à une prison» des installations de détention près de la frontière sud des États-Unis à compter de dimanche matin, selon un reportage de CBS News lundi. Près de 3000 de ces enfants étaient détenus au-delà de la limite légale de 72 heures, après quoi la protection des douanes et des frontières (CBP) est tenue de les remettre au Bureau de réinstallation des réfugiés (ORR) pour des logements plus permanents.

Aussi sur rt.com Trump accuse Biden d’avoir créé un « tsunami en spirale » à la frontière américano-mexicaine alors que la situation des migrants devient « totalement incontrôlable »

Le nombre d’enfants en détention représente une augmentation de 31% en une semaine seulement. La semaine dernière, 3 200 enfants étaient en détention, un record. Ces enfants ont dit aux avocats en visite qu’ils avaient faim et qu’ils devaient parfois attendre sept jours avant de prendre une douche.

L’administration Biden a ordonné samedi à l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) de se déployer à la frontière pour aider à traiter les nouveaux arrivants, a déclaré le chef du département de la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas. «Une installation de patrouille frontalière n’est pas un endroit pour un enfant.» La FEMA, dit-il, aidera «Recevoir, mettre à l’abri et transférer en toute sécurité» dans un logement plus convenable.

Lorsque des enfants migrants ont été détenus dans les installations du CBP pendant le mandat de Donald Trump, Biden et ses collègues démocrates ont furieusement condamné Trump et ses politiques d’immigration radicales. Biden a appelé Trump « inhumain » Pendant la campagne électorale et lors d’une séance photo très médiatisée, la membre du Congrès de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a pleuré pour la presse dans le parking d’un centre de détention du Texas.

Aussi sur rt.com AOC faisait face à un parking vide lors d’une séance photo de protestation émotionnelle à la frontière

Les mêmes installations, surnommées « camps de concentration » par Ocasio-Cortez, sont de retour ouverts et en surcapacité sous Biden. Mais avec la chaussure sur l’autre pied et un démocrate à la Maison Blanche, le ton du parti a changé. L’attaché de presse de Biden, Jen Psaki, a refusé à plusieurs reprises d’appeler la situation à la frontière un « crise, » et a dit aux journalistes que «Ce ne sont pas des enfants gardés dans des cages. C’est une installation qui a été ouverte qui va suivre les mêmes normes que les autres HHS [US Department of Health and Human Services] installations, » faisant référence à la réouverture d’une installation au Texas opérationnelle pendant les années Trump.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a, quant à elle, décrit la détérioration de la situation à la frontière comme la faute de Trump. « Ce que l’administration (Biden) a hérité, c’est un système défectueux à la frontière, et ils s’efforcent de corriger cela dans l’intérêt des enfants, » Pelosi a déclaré dimanche dans une interview avec ABC News. Mayorkas a également blâmé Trump pour la montée de l’immigration illégale. « Pour le dire succinctement, » il a dit aux journalistes le mois dernier, «L’administration précédente a démantelé le système d’immigration de notre pays dans son intégralité.»

En plus de blâmer Trump personnellement, Mayorkas a suggéré samedi que «La violence continue, les catastrophes naturelles, l’insécurité alimentaire et la pauvreté dans les pays du Triangle du Nord d’Amérique centrale» ont conduit le flot de migrants vers les États-Unis.

Aussi sur rt.com Nancy Pelosi blâme TRUMP pour l’escalade de la crise à la frontière sud de l’Amérique sous Biden

Les conservateurs ont cependant imputé la crise aux actions de Joe Biden. Immédiatement après son entrée en fonction, Biden a annulé ou modifié la plupart des politiques d’immigration de Trump par décret. Un changement, une exemption à la politique de Trump de refouler tous les frontaliers pendant la pandémie de Covid-19 pour les moins de 18 ans, peut être directement lié à l’afflux actuel d’enfants.

Mis à part les décisions politiques, les critiques ont blâmé le ton doux de Biden sur la campagne électorale, ainsi que sa promesse d’adopter un projet de loi garantissant la citoyenneté aux immigrants illégaux déjà aux États-Unis, pour avoir invité plus de migrants à faire le voyage vers le nord. Ce ne sont pas seulement les conservateurs qui ont lié les paroles de Biden à l’afflux. «Sentant un changement de ton et d’approche après la défaite de M. Trump, les migrants se dirigent à nouveau vers le nord vers les États-Unis», le New York Times a écrit la semaine dernière.

À leur arrivée, ces enfants font face à un accueil qui ne diffère pas de celui offert sous Trump, à l’exception du fait que Biden n’a pas fait grand-chose pour les dissuader de pénétrer aux États-Unis. Pendant ce temps, ses collègues démocrates poursuivent leur campagne de relations publiques pour dépeindre les mauvaises conditions dans les centres de détention comme quelque peu différentes de celles des quatre dernières années.

«Je suis convaincu que la politique de l’administration Biden est basée sur l’humanitaire et l’amour des enfants plutôt que sur des points politiques», Pelosi a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi dernier.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!