Crise énergétique: les pubs britanniques pourraient fermer alors que les prix augmentent

Londres

CNN Affaires

—



C’est d’abord la pandémie de coronavirus qui a forcé les pubs à fermer leurs portes et à compter sur le soutien du gouvernement pour survivre à l’effondrement des affaires. Maintenant, les points d’eau emblématiques de la Grande-Bretagne disent qu’ils luttent contre une menace encore plus grande : la flambée des prix de l’énergie.

Les directeurs généraux de six grandes entreprises de pub et de brasserie avertissent que l’augmentation des factures d’électricité, de chauffage et d’autres fournitures essentielles pourrait forcer la fermeture de nombreux pubs et brasseries artisanales, entraînant une vague de pertes d’emplois alors que le pays se prépare à une récession.

“Dans toutes nos entreprises, nous assistons à des hausses de prix qui causent des dommages irréversibles”, ont-ils écrit dans une lettre au gouvernement britannique appelant à une aide immédiate. “Les hausses peuvent désormais dépasser 300% sur les factures d’énergie d’avant la pandémie, avec l’augmentation moyenne actuelle d’environ 150% dans le secteur de la bière et des pubs, mettant en danger les emplois et les entreprises.”

Nick Mackenzie, le chef de la chaîne de pubs Greene King, a déclaré qu’un endroit avec lequel il travaille a signalé que les coûts énergétiques avaient augmenté de 33 000 £ (38 744 $) par an.

“Alors que le gouvernement a mis en place des mesures pour aider les ménages à faire face à cette flambée des prix, les entreprises doivent y faire face seules, et cela ne fera qu’empirer à l’automne”, a déclaré Mackenzie.

Certains pubs se voyaient proposer des augmentations de plus de 400% du prix des contrats d’approvisionnement en gaz d’un an, tandis que d’autres trouvaient qu’il était impossible d’obtenir des contrats du tout, a déclaré Kevin Georgel, PDG de St Austell Brewery.

“Le coût de l’énergie menace de provoquer une faillite massive des entreprises et la perte de milliers de pubs à travers le pays”, a-t-il ajouté.

Le régulateur britannique de l’énergie Ofgem a annoncé la semaine dernière que les factures des ménages augmenteraient de 80 % pour atteindre une moyenne de 3 549 £ (4 159 $) par an à partir d’octobre. Le PDG Jonathan Brearley a déclaré que le prochain Premier ministre britannique devrait prendre des mesures immédiates lors de son entrée en fonction la semaine prochaine pour limiter les retombées.

“La réponse devra correspondre à l’ampleur de la crise que nous avons devant nous”, a-t-il déclaré.

On s’attend à ce que la situation s’aggrave avant de s’améliorer. Les marchés de l’énergie sont extrêmement volatils alors que les commerçants se demandent si la Russie pourrait complètement couper les flux de gaz vers l’Europe alors que le temps se refroidit et que davantage d’énergie est nécessaire. Le Royaume-Uni a également moins de stockage de gaz que le reste de l’Europe, qui a stocké des approvisionnements.

Cela alimente l’alarme concernant les coûts exorbitants pour les ménages jusqu’à l’année prochaine. Mais les entreprises disent qu’elles ne reçoivent pas assez d’aide non plus, soulignant que la crise en laissera beaucoup sous assistance respiratoire.

Je pensais juste que je pourrais vous informer de la dernière “meilleure” offre énergétique disponible pour un pub de notre taille. Nous payions 15p/unité en mai. C’est le meilleur devis disponible aujourd’hui. pic.twitter.com/2r5HmCcKns — La Rose et la Couronne (@RoseAndCrownBeb) 27 août 2022

“Les petites entreprises sont laissées pour compte en ce qui concerne les factures d’énergie, la grande majorité étant exclue du plafonnement des prix de l’énergie domestique et d’autres protections conçues pour les consommateurs domestiques”, a déclaré Martin McTague, qui dirige la Fédération des petites entreprises. dans un communiqué la semaine dernière.

« Contrairement aux grandes entreprises, les petites entreprises ne peuvent pas couvrir leurs coûts et négocier des accords avec leurs grands fournisseurs d’énergie. Beaucoup de nos membres disent que les factures d’énergie exorbitantes pourraient être le dernier clou dans le cercueil alors qu’ils luttent pour traverser l’hiver », a-t-il poursuivi.

Pour les pubs britanniques, c’est une autre raison de s’inquiéter pour l’avenir. Pendant des années, l’industrie a connu des difficultés alors que les gens abandonnent la consommation d’alcool dans les pubs pour les bars, les restaurants et leurs maisons. Puis la pandémie a frappé et le gouvernement a ordonné la fermeture des pubs pour la première fois de l’histoire du pays. Les pubs sont restés ouverts pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale pour remonter le moral.

Maintenant, les conditions commerciales se détériorent à nouveau.

“L’industrie brassicole du Royaume-Uni est confrontée à une crise bien plus grave que celle à laquelle nous avons été confrontés lors des fermetures de Covid de ces dernières années”, a déclaré Paul Davies, PDG du brasseur britannique Carlsberg Marstons.

Il a noté que les coûts du gaz et de l’énergie ont presque triplé depuis 2019 – et ce n’est pas la seule dépense à augmenter. Le prix du malt, un ingrédient clé de la bière, a doublé et le prix de l’aluminium a bondi de plus de 50 %. Les brasseurs s’inquiètent également des approvisionnements en dioxyde de carbone après que l’un des plus grands producteurs britanniques ait fermé une usine en raison de la flambée des coûts de l’énergie.

Il y avait 39 973 pubs en Angleterre et au Pays de Galles en juin, le niveau le plus bas jamais enregistré et une baisse de plus de 7 000 emplacements depuis 2012, selon une analyse du groupe Altus.

Le cabinet de conseil immobilier a déclaré que si les pubs se sont révélés « remarquablement résistants » pendant la pandémie, malgré une profonde incertitude, la crise énergétique et l’inflation créent de « nouveaux vents contraires ».