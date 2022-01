Crise en Afghanistan : le Royaume-Uni s’engage à débloquer davantage d’aide après un grave avertissement qu’un million d’enfants pourraient mourir | Nouvelles du monde

Le ministère des Affaires étrangères s’est engagé à débloquer près de 100 millions de livres sterling de fonds d’urgence pour l’Afghanistan après qu’un ancien chef de l’ONU a averti qu' »un million d’enfants mourront » si l’aide non dépensée n’est pas débloquée rapidement.

Jeudi après-midi, le ministre des Affaires étrangères Liz Truss décrit un reportage de Sky News montrer comment Afghans recourent à des mesures désespérées pour se nourrir après la prise de pouvoir des talibans comme étant « extrêmement, extrêmement préoccupantes ».

Cela est venu après que la baronne Amos, ancienne sous-secrétaire générale de l’ONU, a déclaré à Sky News que si de l’argent n’était pas envoyé d’urgence dans le pays, il y aurait « trois millions d’enfants de moins de cinq ans qui seront confrontés à la malnutrition aiguë d’ici mars ». Parmi ceux-ci, un million d’enfants mourront. »

Le ministère des Affaires étrangères a maintenant promis 97 millions de livres sterling d’aide d’urgence à l’Afghanistan cet hiver, qui, selon le département, fournira à plus de 2,7 millions de personnes de la nourriture, des services de santé et de l’eau dans un contexte d’aggravation de la crise.

En août dernier, le gouvernement britannique promis de doubler l’aide envoyée au pays, mais jusqu’à présent, seuls 145 millions de livres sterling sur 286 millions de livres sterling ont été dispersés.

Le pays est si affamé, et sa population si désespérée, Sky News a découvert que des parents avaient recours à la vente de leurs enfants et de leurs reins afin de nourrir leur famille.

Le gouvernement a déclaré que la dernière allocation de soutien signifie que le Royaume-Uni a désormais tenu sa promesse de doubler l’aide britannique.

Mme Truss a déclaré: « Le Royaume-Uni continue de fournir une aide humanitaire vitale en Afghanistan. Nous avons doublé l’aide britannique cette année pour sauver des vies, protéger les femmes et les filles et soutenir la stabilité dans la région.

« Les fonds annoncés aujourd’hui signifieront que des vivres, des abris et des fournitures médicales essentiels parviendront à ceux qui en ont le plus besoin. »

Des informations sur la vente d’organes « extrêmement préoccupantes »

S’adressant aux diffuseurs plus tôt, le ministre des Affaires étrangères a été interrogé sur le rapport de Sky News soulignant le désespoir de la population du pays.

« Eh bien, ils sont extrêmement, extrêmement préoccupants et c’est pourquoi nous avons augmenté le niveau de l’aide humanitaire en Afghanistan et c’est pourquoi nous travaillons très dur avec des partenaires de la communauté internationale pour garantir la paix et la stabilité en Afghanistan », a-t-elle déclaré.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que les fonds annoncés aujourd’hui seront également utilisés pour aider les survivants de la violence sexiste et fournir un soutien aux services essentiels de protection de l’enfance.

Les agences d’aide donneront la priorité aux personnes les plus à risque et le financement sera principalement acheminé par le Fonds humanitaire des Nations Unies pour l’Afghanistan, le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, a ajouté le département.

Image:

Sky News a appris qu’Aisha, dans une unité des brûlés d’un hôpital d’Herat, mourrait si elle ne pouvait pas obtenir de fournitures médicales. Photo : Chris Cunningham



Des efforts « tout simplement insuffisants »

Mais les travaillistes ont déclaré que les efforts du gouvernement pour aider les Afghans n’étaient « tout simplement pas assez bons ».

Le ministre fictif du développement travailliste, Preet Kaur Gill, a déclaré : « Rien que cette semaine, le gouvernement a confirmé qu’à peine la moitié des fonds promis pour l’Afghanistan étaient parvenus au pays. Ce n’est tout simplement pas suffisant.

« Les 141 millions de livres sterling restants devraient être débloqués immédiatement.

« L’ONU a lancé un appel de 4,4 milliards de dollars. Les travaillistes demandent au gouvernement de convoquer de toute urgence une conférence des donateurs. »

‘Le sommet de l’iceberg’

Se référant au reportage d’Alex Crawford sur Sky News en Afghanistan jeudi, Sir Mark Lowcock, un autre ancien sous-secrétaire général de l’ONU aux affaires humanitaires, a déclaré: « Cette série d’histoires graphiques, convaincantes et déchirantes est vraiment la pointe de l’iceberg de ce qui se passe actuellement en Afghanistan.

« La grande majorité de la population meurt de faim et c’est la raison pour laquelle les gens ont recours à ces mesures extrêmes.

« Il n’est pas du tout approprié d’imposer une sorte de punition collective à l’ensemble de la population du pays parce que vous n’aimez pas le régime que ces gens n’ont pas choisi. »

L’Afghanistan a actuellement des milliards de son propre argent bloqués à l’extérieur du pays, gelés par des gouvernements étrangers, qui, selon Sir Mark, pourraient être libérés pour payer directement les enseignants et les agents de santé.

« Nous avons des jours »

L’ancien ministre travailliste des Affaires étrangères David Miliband, désormais directeur général de l’association caritative International Rescue Committee, a déclaré à Sky News que le problème pourrait être résolu en payant directement les fonctionnaires du pays et en permettant au système bancaire de fonctionner.

M. Miliband a déclaré : « La Banque mondiale autorise le paiement du personnel employé par les ONG… Nous savons que plus de la moitié des fonctionnaires du pays sont des enseignants ; les payer par le biais d’institutions internationales, notamment la Banque mondiale ou les institutions des Nations unies, a été fait en ailleurs, par exemple au Yémen.

« Payer les fonctionnaires ne veut pas dire payer les gens qui dirigent leurs services.

« Nous n’avons pas des mois pour régler ça, nous avons des jours. Mais c’est faisable. »

