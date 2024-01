Crise élargie au Moyen-Orient : une frappe de drone tue 3 soldats américains en Jordanie, selon la Maison Blanche

Trois militaires américains ont été tués dimanche en Jordanie et au moins 34 autres ont été blessés dans ce que l’administration Biden a qualifié d’attaque de drone par une milice soutenue par l’Iran, la première mort militaire américaine à cause de tirs hostiles dans la tourmente résultant de la guerre d’Israël. avec le Hamas.

L’attaque a eu lieu dans un avant-poste logistique éloigné du nord-est de la Jordanie, appelé Tour 22, où convergent les frontières de la Syrie, de l’Irak et de la Jordanie. Le drone d’attaque à sens unique a frappé près des quartiers d’habitation de l’avant-poste, causant des blessures allant de coupures mineures à des traumatismes crâniens, a déclaré un responsable militaire américain.

Mais la mort de militaires américains, dont la plupart étaient des réservistes militaires, augmentera presque certainement la pression sur le président Biden pour qu’il riposte avec plus de force alors que les conflits s’intensifient au Moyen-Orient après les attentats du 7 octobre qui ont tué 1 200 personnes en Israël.

« Trois militaires américains ont été tués – et de nombreux blessés – lors d’une attaque de drone aérien sans pilote contre nos forces stationnées dans le nord-est de la Jordanie, près de la frontière syrienne », a déclaré dimanche M. Biden dans un communiqué. “Alors que nous sommes encore en train de rassembler les faits sur cette attaque, nous savons qu’elle a été perpétrée par des groupes militants radicaux soutenus par l’Iran et opérant en Syrie et en Irak.”

S’exprimant plus tard à Columbia, Caroline du Sud, M. Biden a déclaré : « Nous avons perdu trois âmes courageuses. » Le président a ensuite observé une minute de silence, avant d’ajouter : « Nous répondrons ».

Le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III a également tenu les milices soutenues par l’Iran pour responsables des attaques continues contre les troupes américaines dans la région, mais il n’a pas identifié de quel pays l’attaque avait été lancée. “Le président et moi ne tolérerons pas d’attaques contre les forces américaines et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour défendre les États-Unis, nos troupes et nos intérêts”, a déclaré M. Austin.

Le Pentagone a refusé d’identifier les militaires décédés ou leurs unités en attendant d’informer les membres de leur famille. Le commandement central de l’armée a déclaré dans un communiqué que huit des militaires blessés avaient été transportés par avion vers des « soins de niveau supérieur » à l’extérieur du pays, qui, selon d’autres responsables, se trouvaient en Irak. Le commandement central a déclaré qu’il s’attendait à ce que le nombre de blessés « fluctue » à mesure que d’autres militaires cherchaient à se faire soigner.

Dans un communiqué, les milices soutenues par l’Iran et qui se font appeler l’Axe de la Résistance ont revendiqué la responsabilité de l’attaque contre la base située dans une zone désertique reculée de Jordanie, affirmant qu’il s’agissait d’une « poursuite de notre approche de résistance aux forces d’occupation américaines en Irak et en Irak ». la région.”

La frappe de drone est intervenue alors qu’Israël et le Hezbollah, un autre allié iranien, échangeaient des tirs de l’autre côté de la frontière libanaise. Une milice houthie au Yémen, également soutenue par l’Iran, a tiré des missiles et des drones sur des navires commerciaux dans la mer Rouge et dans le golfe d’Aden, qualifiant cela de représailles au bombardement israélien de Gaza. Les États-Unis et leurs alliés ont riposté, frappant au moins dix fois le Yémen.

Et le 20 janvier, au moins quatre militaires américains stationnés dans l’ouest de l’Irak ont ​​été blessés lorsque leur base aérienne a été la cible de tirs nourris de roquettes et de missiles de la part de ce que les responsables américains ont qualifié de milices soutenues par l’Iran. Il s’agit de la dernière d’au moins 164 frappes menées par des milices soutenues par l’Iran contre les troupes américaines en Syrie, en Irak et en Jordanie depuis les attentats du 7 octobre.

Jusqu’à l’attaque meurtrière de dimanche, de hauts responsables de l’administration affirmaient que seule la chance avait épargné aux États-Unis des pertes plus graves. Un drone rempli d’explosifs a atterri sur une caserne de la base aérienne d’Erbil en Irak le 25 octobre. Il s’est avéré être un raté, mais plusieurs militaires auraient très probablement été blessés ou tués s’il avait explosé, a déclaré un haut responsable militaire. .

La frappe de drone en Jordanie dimanche a démontré que les milices soutenues par l’Iran – que ce soit en Iran ou en Syrie, ou les Houthis au Yémen – restaient capables d’infliger de graves conséquences aux troupes américaines malgré les efforts de l’armée américaine pour les affaiblir et éviter de sombrer dans un conflit plus large. conflit, peut-être avec l’Iran lui-même.

« Nous ne voulons pas nous engager sur la voie d’une escalade plus importante qui conduirait à un conflit beaucoup plus vaste au sein de la région », a déclaré dimanche le général Charles Q. Brown Jr., président des chefs d’état-major interarmées.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une session préenregistrée de l’émission “This Week” d’ABC News s’il pensait que l’Iran voulait une guerre avec les États-Unis, le général Brown, faisant écho aux évaluations des agences de renseignement américaines, a répondu : “Non, je ne pense pas.”

Dans sa déclaration, M. Biden a qualifié les troupes américaines tombées au combat de « patriotes au sens le plus élevé du terme » et a déclaré qu’elles « risquaient leur propre sécurité pour celle de leurs compatriotes américains, ainsi que de nos alliés et partenaires avec lesquels nous nous tenons dans la lutte contre le terrorisme ». terrorisme. C’est un combat que nous ne cesserons pas.

Dimanche dernier, le Pentagone a déclaré deux membres des Navy SEAL morts après leur disparition dix jours plus tôt lors d’une opération en mer visant à intercepter des armes en provenance d’Iran destinées aux combattants houthis.

Les commandos de la Marine ont été les premières victimes américaines connues dans la campagne menée par Washington contre les Houthis, qui, depuis le territoire qu’ils contrôlent dans le nord du pays, ont lancé des dizaines d’attaques contre des navires dans la mer Rouge depuis novembre, ébranlant l’industrie mondiale du transport maritime.

Les Américains tués dimanche sont les premiers morts connus dus à des tirs hostiles dans la région depuis les attaques du Hamas du 7 octobre.

Environ 350 membres de l’armée et de l’air sont déployés à l’avant-poste frontalier de la tour 22. Il sert de centre logistique et de réapprovisionnement pour la garnison d’Al Tanf, située à proximité, dans le sud-est de la Syrie, où les troupes américaines travaillent avec des partenaires syriens locaux pour combattre les restes de l’État islamique. Les États-Unis disposent également d’environ 2 000 soldats stationnés sur une base aérienne à Azraq, en Jordanie, ainsi que de forces d’opérations spéciales et d’entraîneurs militaires.

“En ciblant le sol jordanien, l’Iran exacerbe une autre relation américaine dans la région”, a déclaré Charles Lister du Middle East Institute à Washington.

Le gouvernement jordanien a condamné l’attaque dans un communiqué et déclaré que les Américains « coopéraient avec la Jordanie pour lutter contre le terrorisme et sécuriser la frontière ».

On ne savait pas clairement pourquoi les défenses aériennes de l’avant-poste n’étaient pas parvenues à intercepter le drone, ce qui, selon d’anciens commandants militaires, semblait être la première attaque connue sur le site depuis le début des attaques contre les forces américaines peu après l’incursion du 7 octobre.

En 2016, l’armée américaine a transformé Al Tanf en une petite base. Il se trouve sur l’autoroute stratégique Bagdad-Damas – un lien vital pour les forces soutenues par l’allié de la Syrie, l’Iran, dans un couloir qui va de la capitale iranienne, Téhéran, à travers l’Irak et la Syrie jusqu’au sud du Liban.

Le camp de réfugiés de Rukban, qui compte quelque 8 000 habitants, se trouve à proximité d’Al Tanf et de la tour 22.

Les troupes d’Al Tanf ont déjà été la cible de tirs de la part de milices soutenues par l’Iran. Le ministère de la Défense a déclaré l’automne dernier que 21 soldats avaient été légèrement blessés mais avaient repris leurs fonctions après les attaques des 17 et 18 octobre contre la base aérienne d’Al Asad, dans l’ouest de l’Irak, et contre la garnison d’Al Tanf.

Les républicains du Congrès qui ont critiqué les relations de M. Biden avec l’Iran et ses mandataires ont profité de l’attaque de dimanche pour exiger que l’administration prenne des mesures plus énergiques.

« Nous devons répondre à ces attaques répétées de l’Iran et de ses mandataires en frappant directement les cibles iraniennes et ses dirigeants », a déclaré le sénateur Roger Wicker du Mississippi, le plus haut républicain de la commission des services armés. « Jusqu’à présent, les réponses de l’administration Biden n’ont fait qu’inviter à davantage d’attaques. »