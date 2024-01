Crise élargie au Moyen-Orient : les responsables proposent une pause de 6 semaines dans la guerre et un échange d’otages et de prisonniers

Les défenses aériennes n’ont pas réussi à empêcher dimanche une attaque contre un avant-poste militaire américain en Jordanie, qui a tué trois soldats américains, au moins en partie, parce que le drone hostile s’est approché de sa cible au moment même où un drone américain revenait à la base, ont déclaré deux responsables américains. Lundi.

Le drone ennemi a été confondu avec un drone de surveillance américain retournant à la base de ravitaillement éloignée, et les défenses aériennes n’ont pas été immédiatement engagées, selon les responsables, qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des conclusions préliminaires sur une cause majeure de l’épisode. Deux autres drones qui ont attaqué d’autres localités voisines du sud-est de la Syrie ont été abattus, ont-ils ajouté.

Le Wall Street Journal plus tôt signalé la confusion des drones, désormais au cœur d’une enquête menée par le commandement central militaire sur l’attaque meurtrière qui a suscité des vœux de représailles de la part du président Biden, a soulevé des doutes sur les défenses militaires américaines au Moyen-Orient et a soulevé de nouvelles questions sur l’administration. les efforts visant à dissuader les attaques des milices soutenues par l’Iran contre les navires marchands, les navires de guerre et les bases militaires dans la région.

L’attaque de dimanche a tué trois soldats de réserve de l’armée américaine, la première victime militaire américaine connue à cause de tirs hostiles dans la tourmente résultant de la guerre entre Israël et le Hamas. Le Pentagone a porté lundi le bilan des blessés à au moins 40, en avertissant que la liste allait probablement s’allonger à mesure que des troupes supplémentaires se présenteraient avec des symptômes de traumatisme crânien suite à l’explosion.

Les responsables de l’administration Biden ont imputé la responsabilité à un drone lancé depuis l’Irak par une milice soutenue par l’Iran, et les soupçons du Pentagone se sont immédiatement portés sur le Kataib Hezbollah, un groupe affilié à l’Iran en Irak. “Il porte les traces du Kataib Hezbollah”, a déclaré aux journalistes Sabrina Singh, porte-parole du Pentagone, soulignant que les analystes du renseignement étaient encore en train d’évaluer la frappe.

Le sergent. William Jerome Rivers, 46 ans, de Carrollton, Géorgie, de gauche à droite, Spec. Breonna Alexsondria Moffett, 23 ans, de Savannah, Géorgie, et Spec. Kennedy Ladon Sanders, 24 ans, sur des photographies publiées lundi par le commandement de la réserve de l’armée américaine. Crédit… Armée américaine, via Reuters

Le Pentagone a identifié lundi les soldats morts comme étant le Sgt. William Jerome Rivers, 46 ans, de Carrollton, Géorgie ; Spéc. Kennedy Ladon Sanders, 24 ans, de Waycross, Géorgie ; et Spéc. Breonna Alexsondria Moffett, 23 ans, de Savannah, en Géorgie. Les trois ont été affectés à la 718e compagnie du génie, au 926e bataillon du génie, à la 926e brigade du génie, une unité de réserve de l’armée basée à Fort Moore, en Géorgie.

La frappe de drone sur l’avant-poste du nord-est de la Jordanie, près de ses frontières avec la Syrie et l’Irak, appelée Tour 22, a intensifié les hostilités dans la région qui se sont intensifiées depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et la guerre qui a suivi à Gaza.

Une enquête militaire est en cours pour déterminer exactement ce qui n’a pas fonctionné. Les responsables du Pentagone ont déclaré que les défenses aériennes de la base fonctionnaient correctement dimanche matin. La météo n’était pas un facteur.

Une théorie que les responsables militaires examinent est que les militants auraient étudié les schémas de vol des drones américains et auraient délibérément positionné leur drone d’attaque à proximité du drone américain qui revenait pour le rendre plus difficile à repérer. Les planificateurs de la milice auraient pu utiliser les images Google Earth de la base pour guider le drone chargé d’explosifs vers le centre d’une cible de masse comme les quartiers d’habitation.

M. Biden a juré de riposter et il a rencontré lundi pour la deuxième journée consécutive ses principaux collaborateurs à la sécurité nationale pour discuter de cibles possibles en Syrie, en Irak et en Iran. De hauts responsables américains ont déclaré qu’une attaque directe contre l’Iran était moins probable, bien que l’armée américaine ait élaboré des plans pour frapper les conseillers et entraîneurs militaires iraniens en Irak et en Syrie au cas où des troupes américaines seraient tuées par des milices soutenues par l’Iran au Moyen-Orient.

Le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III, lors de son premier jour de retour au travail au Pentagone depuis son opération le mois dernier pour un cancer de la prostate, a condamné les attaques et juré de représailles.

“Permettez-moi de commencer par mon indignation et ma tristesse face à la mort de trois courageux soldats américains en Jordanie et aux autres soldats blessés”, a déclaré M. Austin avant de rencontrer le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. “Le président et moi ne tolérerons pas les attaques contre les forces américaines et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour défendre les États-Unis et nos troupes.”

La frappe de drone en Jordanie a souligné que les milices soutenues par l’Iran – que ce soit en Iran ou en Syrie, ou les Houthis au Yémen – restaient capables d’infliger de graves conséquences aux troupes américaines malgré les efforts de l’armée américaine pour les affaiblir et éviter de sombrer dans un conflit plus large. peut-être avec l’Iran lui-même.

Les troupes américaines en Irak et en Syrie, et maintenant en Jordanie, ont été attaquées au moins 165 fois depuis octobre – 66 fois en Irak, 98 fois en Syrie et l’attaque de dimanche en Jordanie, a annoncé lundi le Pentagone. Plus de 80 militaires avaient subi des blessures, notamment des traumatismes crâniens, avant la dernière salve.

« Nous savons que l’Iran soutient ces groupes », a déclaré lundi John F. Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. « Nous savons qu’ils les ressourcent, nous savons qu’ils les forment. Nous savons qu’ils ne découragent certainement pas ces attaques.»

Mais M. Kirby a ajouté : « Le degré auquel ils ordonnent et dirigent est quelque chose que les analystes du renseignement examineront. »

Pressés à plusieurs reprises lors de points de presse avec des journalistes lundi sur le moment et la manière dont les États-Unis réagiraient, M. Kirby et Mme Singh ont refusé de commenter les options spécifiques. Ils ont souligné que l’administration cherchait à éviter une guerre plus large dans la région, même s’ils accusaient l’attaque d’être à l’origine de l’escalade des tensions.

« Nous ne cherchons pas une guerre avec l’Iran », a déclaré M. Kirby. “Mais les attaques doivent cesser.”

Le secrétaire d’État Antony J. Blinken a déclaré lundi qu’il ne « télégraphierait » aucune réponse potentielle des États-Unis, mais qu’une telle action « pourrait être à plusieurs niveaux, se dérouler par étapes – et se poursuivre dans le temps ».

M. Blinken a ajouté : « Nous vivons une période incroyablement volatile au Moyen-Orient. Je dirais que nous n’avons pas connu de situation aussi dangereuse que celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui dans la région depuis au moins 1973, et sans doute même avant cela.»

De son côté, l’Iran a nié lundi tout lien avec l’attaque et a accusé Washington d’avoir attisé les tensions dans la région.

Environ 350 membres de l’armée et de l’air sont déployés à l’avant-poste frontalier de la tour 22. Il sert de centre logistique et de réapprovisionnement pour la garnison d’Al Tanf, située à proximité, dans le sud-est de la Syrie, où les troupes américaines travaillent avec des partenaires syriens locaux pour combattre les restes de l’État islamique.

Le drone d’attaque à sens unique a frappé près des quartiers d’habitation de l’avant-poste, causant des blessures allant de coupures mineures à des traumatismes crâniens, a déclaré un responsable militaire américain. Huit militaires américains ont été transportés par avion en Irak pour des soins médicaux, et trois d’entre eux devraient être transportés par avion en Allemagne pour un traitement encore plus avancé, a déclaré Mme Singh.

Les soldats et aviateurs vivaient dans des logements conteneurisés, a expliqué Mme Singh, essentiellement des boîtes en aluminium un peu plus grandes qu’un conteneur de transport commercial. Ils ont un sol en linoléum et des berceaux ou des lits à l’intérieur et peuvent être facilement transportés sur des camions.

“Ce qui était différent dans cette attaque, c’est l’endroit où elle a atterri”, a déclaré Mme Singh. “Il était assez tôt le matin, donc les gens étaient dans leur lit lorsque le drone a frappé.”

Michael Crowley rapports contribués.