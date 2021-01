Le conflit au Tigray a provoqué une destruction généralisée

«Des centaines de milliers de personnes pourraient mourir de faim» dans la région éthiopienne du Tigray, selon un responsable gouvernemental cité dans une copie divulguée de notes prises lors d’une réunion de travailleurs humanitaires.

Le Centre de coordination des urgences de Tigray (ECC), géré par le gouvernement, évalue les besoins à la suite du conflit dans ce pays.

Le gouvernement fédéral a déclaré la victoire à la fin du mois de novembre.

Mais des combats sporadiques se sont poursuivis et l’ONU a qualifié la situation humanitaire de « grave ».

Il a ajouté que « les rapports indiquent que la nourriture n’est pas disponible ou est extrêmement limitée sur les marchés, ce qui augmente les risques de malnutrition ».

L’ECC affirme que 4,5 millions de personnes ont besoin d’une aide alimentaire d’urgence au Tigray, selon un chiffre cité dans un rapport de l’ONU. La population de Tigray compte entre 5 et 7 millions d’habitants. Plus de 50 000 ont fui vers le Soudan voisin.

Dans un communiqué publié vendredi, l’ambassade d’Éthiopie à Londres a déclaré que les autorités voulaient aider les personnes dans le besoin.

« Le gouvernement éthiopien reste déterminé à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires humanitaires et de développement pour relever tous les défis en suspens qui pourraient entraver la fourniture sûre, efficace et efficiente de l’aide humanitaire à toutes les populations touchées », a-t-il déclaré.

L’ONU a déclaré que l’accès à certaines parties du Tigray est encore limité mais qu’une certaine aide passe.

La communication avec une grande partie de la région reste difficile car les lignes téléphoniques et Internet ont été coupés, ce qui rend la vérification des rapports difficile.

‘Les gens meurent pendant qu’ils dorment’

Selon les notes divulguées prises par un participant lors d’une réunion de l’ECC le 8 janvier, un fonctionnaire de l’administration intérimaire de la partie centrale du Tigray « a déclaré que la situation [on] le terrain est désastreux « .

« Les produits alimentaires et non alimentaires ou d’autres moyens de subsistance sont soit pillés, soit détruits. Il a également ajouté que si l’aide d’urgence urgente n’était pas mobilisée, des centaines de milliers de personnes pourraient mourir de faim. »

« Les gens meurent de faim. A Adwa, les gens meurent pendant qu’ils dorment », a-t-il déclaré.

Un autre responsable, cité dans des notes d’une réunion du 1er janvier décrivant les besoins humanitaires, a déclaré que « pendant que nous étions sur la route et que nous visitions différents endroits, les gens ont demandé à notre escorte un seul biscuit ».

Les forces de défense éthiopiennes sont entrées dans le Tigré au début de novembre pour évincer le parti au pouvoir de la région après que ses troupes aient capturé des bases militaires fédérales.

Le Premier ministre Abiy Ahmed insiste sur le fait que l’armée a utilisé la force proportionnelle pour rétablir l’ordre public et traduire en justice une «clique criminelle».

Depuis la fin du mois de novembre, une opération a été menée pour retrouver les chefs du parti en fuite du Front populaire de libération du Tigré (TPLF) qui se sont engagés à poursuivre le combat après la prise de la capitale régionale par l’armée.

Vendredi, le chef des affaires étrangères de l’UE, Josep Borrell, a déclaré dans un communiqué que la situation sur le terrain était allée « bien au-delà d’une opération purement interne de » maintien de l’ordre « ».

<< Nous recevons des informations concordantes faisant état de violences à visée ethnique, de meurtres, de pillages massifs, de viols et de retours forcés de réfugiés [to Eritrea] et d'éventuels crimes de guerre », a-t-il déclaré.