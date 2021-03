«Les établissements de santé doivent être réhabilités et recevoir davantage de fournitures et d’ambulances, et le personnel doit recevoir des salaires et avoir la possibilité de travailler dans un environnement sûr», a déclaré le directeur général de MSF, Oliver Behn.

Lors de la visite de l’équipe entre décembre et début mars, l’équipe a trouvé du matériel détruit, des portes et des fenêtres brisées, ainsi que des dossiers de médicaments et de patients éparpillés sur les étages des centres de santé de Debre Abay et de May Kuhli, dans le nord-ouest du Tigré.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy