Crise du plafond de la dette : pourquoi Biden doit repenser sa stratégie alors que le défaut de paiement se profile

Le président Biden doit rencontrer le président Kevin McCarthy et d’autres dirigeants du Congrès à la Maison Blanche aujourd’hui, et Biden devrait réitérer qu’il souhaite que le plafond de la dette – qui devrait être dépassé dès le 1er juin – soit relevé sans aucune condition préalable. Il ne négociera pas, dit-il toute l’année, à ce sujet.

Cette position peut être de plus en plus intenable.

Jusqu’à présent, cette confrontation ne s’est pas déroulée comme le président l’aurait espéré.

Repensez au chaos de janvier 2023, lorsque McCarthy a passé des jours à essayer d’aligner les votes pour devenir président d’une Chambre étroitement divisée. La limite de la dette était évidemment imminente, et il semblait que le GOP de la Chambre, désespérément divisé entre les extrémistes et leurs quelques modérés, pourrait bien ne pas s’entendre sur un plan, et McCarthy ne serait pas en mesure de les mettre au pas.

Une possibilité était alors que lorsque la date limite se rapprochait, des groupes d’affaires extérieurs et l’opinion publique feraient pression sur les républicains pour qu’ils agissent – et finalement, pour éviter une calamité économique, les républicains modérés rompraient avec les extrémistes de leur parti et voteraient pour augmenter le plafond de la dette (peut-être en utilisant une tactique procédurale inhabituelle, la pétition de décharge, pour forcer un vote à la Chambre).

Le problème pour Biden est que ce n’est pas ce qui s’est passé.

Au lieu de cela, le GOP de la Chambre s’est uni autour d’un plan qu’ils ont adopté à la Chambre – un plan que les démocrates trouvent absurdement extrême, mais qui pourrait néanmoins être interprété comme une offre d’ouverture pour les pourparlers. C’est exactement comment les républicains de la Chambre l’ont formulé. « Si le président avait accepté de négocier de bonne foi, nous aurions déjà terminé », a déclaré McCarthy le mois dernier.

Pendant ce temps, les modérés et les groupes d’affaires font pression sur Biden pour qu’il parle avec McCarthy. À la fois à la Chambre et au Sénat, les modérés du GOP exhortent Biden à s’engager, et les modérés démocrates comme le représentant Jared Golden (ME) et le sénateur Joe Manchin (WV) chantent le même air.

Le résultat est que c’est Biden qui regarde de plus en plus sur un membre.

Quelles sont les options de Biden ?

Soyons réalistes : le plafond de la dette est une politique terrible et c’est une façon horrible de diriger un pays.

Pourtant, il doit être augmenté, sinon les dommages économiques pourraient être très graves. Quelles sont donc les options réalistes de Biden à ce stade ?

La première consiste à utiliser l’action de l’exécutif pour relever le plafond de la dette d’une manière ou d’une autre, plutôt que d’attendre que le Congrès le fasse. Depuis 2011, de nombreux commentateurs et universitaires extérieurs ont réfléchi à ces options. Mais l’administration voit divers inconvénients pratiques, juridiques et politiques qui les ont rendues très réticentes à utiliser ces outils. Peut-être que si leurs dos sont vraiment contre le mur, ils en essaieraient un, mais il est clair qu’ils ne sont pas encore prêts à le faire.

Une deuxième option consiste simplement à s’en tenir à la position « pas de négociations » jusqu’à la date limite et à parier que les républicains cligneront des yeux. Mais cette option est évidemment assez risquée. Ce sont les républicains de la Chambre, après tout – ils pourraient bien ne pas cligner des yeux. Et si Biden est considéré comme forçant la crise en étant intransigeant, il pourrait finir par être blâmé pour le désastre financier.

La troisième option est donc d’entamer des pourparlers. Que Biden admette qu’il fait cela ou qu’il ait une sorte de justification qu’il négocie « uniquement » sur les dépenses et non sur le plafond de la dette, l’objectif serait le même : travailler pour voir si les républicains parviendront vraiment à un accord. Les démocrates peuvent vivre. avec.

Maintenant, il est tout à fait possible que, depuis le début, la position de Biden selon laquelle il ne négociera pas était elle-même une position de négociation, et que la Maison Blanche sait très bien qu’elle devra éventuellement parler. Mais de nombreux commentateurs libéraux l’ont maintenant adopté par principe – ce qui pourrait rendre Biden difficile à vendre sans avoir l’air de céder.

Pour avoir une idée de ce à quoi pourrait ressembler une descente, lisez cet éditorial soigneusement encadré du New York Times par l’ancien conseiller d’Obama à la Maison Blanche, Dan Pfeiffer. À première vue, il est rempli d’éloges pour le « refus de Biden de négocier sur le plafond de la dette » comme la « meilleure stratégie » et de nombreuses critiques de l’extrémisme du GOP.

Mais plus bas, Pfeiffer admet que Biden doit « s’assurer que le plafond de la dette est prolongé » et que « pour y parvenir, il devra travailler avec M. McCarthy pour trouver un cadre pour les négociations fiscales ». En d’autres termes : Il doit négocier !

Cela ne signifie certainement pas que Biden devrait conclure un accord ou céder à toute demande. La négociation est une voie à double sens et les républicains devront beaucoup bouger de leur position actuelle pour obtenir l’assentiment de Biden. S’ils refusent de le faire, il devrait garder ses autres options en jeu.

Mais d’abord, il doit essayer de trouver un accord.

La véritable objection démocrate ne concerne pas le principe des pourparlers sur le plafond de la dette

La position de « pas de négociations » de Biden était une réponse compréhensible à la dernière fois qu’une nouvelle majorité enhardie du GOP a demandé des réductions de dépenses à un président démocrate : en 2011, sous le président Obama. Cette année-là, un House GOP intransigeant a amené la nation au bord du défaut de paiement de sa dette.

Les démocrates considèrent cette crise, et les concessions qui en ont résulté faites par Obama, comme un désastre qui ne devrait jamais se reproduire. Ils considèrent le House GOP comme extrême et McCarthy comme peu fiable. Ils ont donc décidé de faire valoir que ce devrait être une question de principe de ne pas négocier avec les preneurs d’otages.

Mais historiquement, il n’a pas été vrai que le plafond de la dette est une chose sacro-sainte qui ne devrait pas faire l’objet de marchandages politiques typiques. En 2017, le chef du Sénat démocrate, Chuck Schumer, s’est vanté auprès du New York Times d’avoir utilisé le plafond de la dette comme « levier » sur le président Trump.

L’autre chose étrange à propos de toute cette posture est que les démocrates sont tous conscients qu’ils devront négocier avec McCarthy sur les niveaux de dépenses du gouvernement plus tard cette année (d’ici le 30 septembre, pour éviter une fermeture du gouvernement). Les démocrates savent donc déjà qu’ils devront négocier sur le sujet choisi par McCarthy. Ils ne veulent pas le faire avec l’échéance du plafond de la dette suspendue au-dessus de leur tête, ce qui est, encore une fois, compréhensible.

La véritable objection des démocrates ne porte donc pas sur le principe des discussions sur le plafond de la dette, ni sur l’inévitabilité des discussions sur les dépenses publiques. Il s’agit de la crainte qu’avec le plafond de la dette en jeu, les républicains fassent des demandes qui ne soient pas liées à la réalité, plutôt que de rechercher un accord réaliste.

C’est une crainte très raisonnable. Mais Biden n’a pas encore prouvé que les républicains sont trop extrêmes pour accepter un accord réaliste car il n’a même pas commencé à leur parler. Actuellement, c’est le président qui adopte la position intransigeante, tandis que les républicains font valoir qu’ils sont heureux de parler. (Le projet de loi actuel du GOP de la Chambre est certainement inacceptable pour les démocrates, mais ce n’est pas une surprise si nous le considérons comme l’offre d’ouverture d’une négociation.)

Pour être clair: il est tout à fait possible que les démocrates aient raison à propos du GOP de la Chambre et qu’ils n’acceptent aucun accord plausible sur le plafond de la dette et le budget. Et si c’est le cas – si les républicains ne bougent vraiment pas assez – il sera important d’explorer à nouveau certaines des autres options de Biden.

Mais les républicains modérés sont plus susceptibles de cligner des yeux s’il leur a été démontré que leurs collègues plus à droite sont complètement ingouvernables. Et une option d’autorité exécutive risquée et douteuse pourrait finalement ressembler à la moins mauvaise option par rapport à ce que le GOP est prêt à concéder.

Pour vraiment se sentir à l’aise pour passer cet appel, cependant, Biden doit s’engager dans ces discussions et essayer d’avoir une idée du résultat net du GOP. Il est temps de s’y mettre.