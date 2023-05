Crise du plafond de la dette : la demande de décharge peut-elle aider à la résoudre ?

Des négociations entre la Maison Blanche et le président Kevin McCarthy sur le relèvement du plafond de la dette sont en cours. Mais il y a encore deux façons principales dont les choses pourraient mal tourner. Premièrement, les pourparlers pourraient tout simplement échouer, ce qui n’aboutirait à aucun accord. Deuxièmement, s’il y a un accord, McCarthy pourrait avoir du mal à le faire adopter à la Chambre en raison de l’opposition de la droite. L’une ou l’autre voie d’échec pourrait bien conduire à un défaut désastreux sur la dette de la nation.

Les démocrates de la Chambre vont donc de l’avant avec leur plan de sauvegarde à long terme : une pétition de décharge.

Fondamentalement, une pétition de décharge oblige la Chambre à prendre des mesures sur un projet de loi particulier – disons, un projet de loi augmentant le plafond de la dette – même si le président ou les principaux comités ne veulent pas agir.

La théorie ici est que peut-être suffisamment de démocrates et de républicains raisonnables pourraient s’unir pour adopter une augmentation du plafond de la dette, s’ils devaient voter sur une seule. Mais McCarthy pourrait ne pas leur permettre de voter sur un tel projet de loi s’il est fortement opposé par la droite, car cela mettrait en péril sa présidence. Donc, cela tournerait autour de lui.

Mais comme toute pétition, une pétition de décharge a besoin de signatures – 218 signatures, ce qui serait la majorité de la Chambre. Les démocrates ont annoncé mercredi qu’ils commenceraient à recueillir ces signatures. Puisqu’il n’y a que 213 démocrates de la Chambre, il faudrait que cinq républicains signent également, sinon la pétition échouerait.

Pour le moment, cela semble très peu probable. Une pétition de décharge est un défi audacieux à l’autorité de l’orateur, arrachant effectivement le contrôle de la chambre de ses mains. Dans ce cas, cela saperait également sa stratégie de négociation, puisqu’il essaie prétendument d’obtenir les concessions que les républicains veulent. Les quelques républicains modérés qui semblent les plus susceptibles de signer ont tous solidement soutenu la stratégie de négociation de McCarthy avec la Maison Blanche. Ils ne se sépareront pas de lui à la légère.

On ne sait même pas encore sur quel projet de loi les démocrates voudraient forcer l’action – ils ont utilisé un texte d’espace réservé qui pourrait être modifié à leur guise plus tard. Théoriquement, il pourrait s’agir d’une augmentation « propre » du plafond de la dette, ou, s’il y a un accord Biden-McCarthy que le GOP bloque à droite, le projet de loi pourrait être cet accord.

Tout ce que nous savons avec certitude, c’est que la « date X » – la date à laquelle les « mesures extraordinaires » que le département du Trésor utilise actuellement pour continuer à payer ses factures ne fonctionnera plus – approche et pourrait arriver dès le 1er juin. Si la nation est vraiment au bord du désastre, et le House GOP est embourbé dans le chaos et les luttes intestines, les démocrates espèrent pouvoir trouver cinq républicains pour signer leur pétition. Mais pour l’instant, les républicains et la Maison Blanche espèrent toujours un accord et évitent complètement cette voie.

Quand les demandes de décharge ont-elles abouti ?

Pendant une grande partie de l’histoire de la Chambre, les membres de la chambre se sont battus pour savoir qui devrait contrôler l’ordre du jour de la chambre – ce qui est soumis au vote et quand.

Doit-il être le haut-parleur? Devrait-il s’agir des principaux présidents de comité? Ou un groupe disparate de membres de la base devrait-il pouvoir s’exprimer ?

En 1910, le président républicain de la vieille garde Joseph Cannon avait centralisé le pouvoir entre ses mains à un degré sans précédent. Mais finalement, suffisamment de républicains progressistes se sont joints aux démocrates et se sont révoltés, forçant Cannon à faire des concessions limitant son autorité. L’un de ces changements aux règles de la Chambre a établi la pétition de décharge, bien que les détails de son fonctionnement aient changé au cours des décennies suivantes.

Fréquemment menacées et tentées, les requêtes en décharge ont rarement abouti. En 1938, il a été utilisé pour faire passer la loi sur les normes de travail équitables par le comité conservateur des règles de la maison. En 1963, les démocrates l’ont utilisé pour forcer ce même comité à tenir des audiences sur les droits civils (le président du comité a cédé avant que 218 signatures ne soient alignées). En 2002, il a obtenu la réforme du financement des campagnes à l’étage de la Chambre, malgré la réticence du président républicain Dennis Hastert.

Des groupes d’intérêts l’ont également utilisé pour contourner les présidents de comité récalcitrants. Les distributeurs de boissons non alcoolisées ont demandé et obtenu une exemption antitrust en 1980, le secteur bancaire a annulé une nouvelle loi sur les retenues à la source en 1983, la National Rifle Association a fait adopter un projet de loi sur les droits des armes à feu en 1986 et l’Export-Import Bank a été réautorisée en 2015, tous en raison de pétitions de décharge visant à contourner les présidents de commission qui s’opposaient à ces mesures.

Mais ces efforts échouent souvent. La dernière grande bataille de pétition de décharge concernait le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA), qui offrait des protections d’expulsion temporaires à certains immigrants non autorisés qui sont venus aux États-Unis alors qu’ils étaient enfants. Les républicains modérés ont rédigé un projet de loi et se sont joints aux démocrates pour obtenir 216 signatures sur une pétition de décharge pour celui-ci – juste deux de moins que le nombre magique. Mais le président Paul Ryan a ensuite agi pour empêcher quiconque de devenir bancal, concluant un accord pour organiser un vote sur un projet de loi plus conservateur à la place.

La leçon est que saper le haut-parleur de votre propre parti est un geste capital en ces temps polarisés. Là encore, le plafond de la dette est un problème aux conséquences potentiellement importantes.

Pourquoi une demande de décharge semble si improbable maintenant

Les chances qu’une pétition de décharge nous sorte de cette crise sont minces, mais les démocrates pensent que cela en vaut la peine.

Une complication est qu’il existe diverses restrictions de procédure et de calendrier avec le temps qu’il faudrait pour forcer un vote. Les démocrates ont déjà manqué de temps sur une grande partie de cela grâce à une stratégie créative (ils ont présenté leur projet de loi de manière discrète en janvier), mais ils doivent encore obtenir leurs 218 signatures, et puis il y a autres étapes de la procédure cela pourrait prendre des semaines après cela.

Ce n’est pas un hasard si le processus est lourd – il s’agit d’un dernier recours plutôt que d’un premier recours. Mais dans cette situation, des retards pourraient bien nous faire dépasser le plafond de la dette.

Le premier problème sera en fait d’obtenir ces 218 signatures, c’est-à-dire ces cinq républicains.

En janvier 2023, cela semblait potentiellement prometteur. Le flanc droit du GOP avait passé des jours à tourmenter McCarthy alors qu’il luttait pour aligner les votes pour devenir président. Il semblait que McCarthy pourrait être mortellement paralysé par les concessions qu’il avait faites à la droite – qu’il pourrait perdre sa présidence s’il ne répondait pas à tous les caprices des autres membres de droite du Freedom Caucus.

Finalement, selon la pensée, les républicains modérés pourraient devenir suffisamment exaspérés par l’extrémisme et l’irresponsabilité de leurs collègues pour se joindre aux démocrates pour relever le plafond de la dette.

Jusqu’à présent, ce n’est pas ce qui s’est passé. Au lieu de cela, le House GOP s’est uni autour d’un plan qu’il a adopté à la Chambre, et les modérés du GOP soutiennent pleinement McCarthy. Pour un républicain, alors, rejoindre une pétition de décharge serait une trahison majeure, sapant la stratégie de négociation de son chef de parti et réduisant l’influence du GOP sur Biden juste au moment où les pourparlers sont devenus sérieux.

La question est de savoir ce que les républicains modérés feront si les pourparlers échouent – ​​soit parce qu’il n’y a pas d’accord, soit parce que la droite du GOP de la Chambre rejette un accord.

Commençons par le scénario « sans accord ». Le résultat là-bas dépend de qui les républicains modérés finissent par blâmer pour l’échec. S’ils pensent qu’il y a une bonne offre de Biden que leurs collègues d’extrême droite sont ridiculement obstinés à rejeter, alors peut-être qu’ils signeront une pétition de décharge, si les démocrates modifient leur projet de loi sous-jacent pour inclure des parties de cette offre. Mais si les républicains modérés reprochent aux démocrates d’être obstinés, ils ne seront probablement pas d’humeur à jouer avec eux.

Ensuite, il y a le scénario où McCarthy conclut un accord, mais la droite du GOP se révolte et il se sent incapable de soumettre le projet de loi au vote sans risquer sa propre présidence. Dans ce cas, les démocrates pourraient modifier leur projet de loi sous-jacent en accord McCarthy-Biden et demander des signatures républicaines sur leur pétition pour la faire avancer.

Dans les deux cas, pour que la pétition ait une chance de succès, les modérés du GOP doivent blâmer l’extrême droite, et non les démocrates, pour la crise.

Nous pouvons nous retrouver dans l’un de ces scénarios. Pour l’instant, cependant, il y a une autre raison pour laquelle les démocrates de la Chambre pensent que cet effort vaut la peine d’être poursuivi. L’existence même de l’option de pétition de décharge, ont déclaré certains au New York Times, pourrait habiliter les républicains modérés dans les propres négociations internes du parti et forcer un accord plus raisonnable. C’est-à-dire : certains modérés pourraient dire à leurs collègues les plus à droite : « Si vous ne reculez pas, nous avons un autre endroit où nous pourrions aller. »

Comme pour toute astuce procédurale étrange du Congrès, il est peu probable que la requête en décharge finisse par sauver la situation. Et il y a suffisamment de complications désordonnées et un délai inquiétant pour qu’un accord soit de loin préférable. Mais, juste au cas où, cela vaut la peine d’avoir un plan de secours – même si les choses devaient devenir vraiment sombres avant que cela puisse fonctionner.