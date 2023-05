Crise du plafond de la dette américaine en direct: la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, confirme la date limite du 1er juin, l’accord restant insaisissable

Le Trésor ne se contente pas d’avertir les législateurs de la nécessité cruciale de relever le plafond de la dette d’ici juin. Le Washington Post rapporte que le ministère a écrit aux agences gouvernementales américaines pour déterminer si elles pouvaient retarder les paiements.

Voici plus de leur histoire:

Pour repousser la soi-disant «date X» lorsque les réserves s’épuisent, les responsables du Trésor ont interrogé leurs homologues d’autres agences fédérales sur la flexibilité des paiements dus avant début juin, a déclaré l’une des personnes. Le Trésor n’a pas demandé aux agences fédérales de reporter les paiements au-delà de leurs dates d’échéance, a déclaré la personne.

La planification est devenue de plus en plus urgente ces derniers jours. La semaine dernière, des cadres supérieurs du Trésor ont envoyé une note aux agences fédérales leur demandant de prendre des mesures supplémentaires pour tenir le département du Trésor étroitement informé de leurs dépenses. Dans le mémo – qui a été obtenu par le Washington Post et n’a pas été signalé auparavant – David A. Lebryk, secrétaire adjoint aux finances du Trésor, a ordonné aux responsables de l’agence d’informer le Trésor au moins deux jours à l’avance de tous les «dépôts et décaissements» d’entre 50 $ millions et 500 millions de dollars. Les paiements supérieurs à 500 millions de dollars nécessitent un préavis de cinq jours, indique le mémo.

« Veuillez souligner à votre personnel l’importance de ces mises à jour pendant cette période et pour vous assurer que les rapports de votre agence sont exacts », indique le mémo. « Vos bureaux de déclaration doivent rapprocher les montants déclarés de l’activité de paiement réelle pour garantir la fiabilité de ces rapports pendant la période critique. »

Les porte-parole de la Maison Blanche ont refusé de commenter. Un porte-parole du Trésor a déclaré: «Pour produire une prévision précise autour de la limite d’endettement, il est essentiel que le Trésor dispose d’informations à jour sur l’ampleur et le calendrier des paiements des agences. Comme lors des épisodes précédents de limitation de la dette, le Trésor continuera de communiquer régulièrement avec tous les aspects du gouvernement fédéral sur leurs dépenses prévues. »